Pasi Valoranta valittiin JKU:n puheenjohtajaksi

Entinen neljännesmaileri Pasi Valoranta on valittu JKU:n uudeksi puheenjohtajaksi seuran vuosikokouksessa Monitoimitalolla. Pitkän päivätyön menestyksekkäästi JKU:ssa tehnyt ja 12 vuotta puheenjohtajana toiminut Antti Mero tekee tilaa 14 vuotta nuoremmalleen. Kunnianosoituksena vuosikokous nimesi Meron saman tien seuran kunniapuheenjohtajaksi.

Valoranta, 52, on ollut JKU:n toiminnassa mukana urheilukoululaisesta saakka. Miehen oma kilpaurheilu-ura kesti lähes 20-vuotta. Parhaana lajina oli 400 metriä, joka taittui ajassa 48,75. Myöhemmin hän on toiminut yrittäjänä energia-alalla menestyksekkäästi ja toimii nykyään eri yhtiöiden hallituksissa ja sijoittajana.

– Olen itse tullut seuraan mukaan 9-vuotiaana, kun isä vei mukaan maastojuoksu-kisaan. Siitä alkoi seurataival JKU:laisena ensin oman kilpaurheilun merkeissä ja myöhemmin seuran johtokunnassa ja Kalevan kisojen pääsihteerinä. Otan tämän kunniatehtävän vastaan nöyrin mielin. Tavoitteenani on tukea JKU:n nousujohteista kehitystä ja tuoda vastaisuudessakin oma panokseni seuran käyttöön erityisesti liike-elämän tuntemuksen kautta, Valoranta kommentoi seuran tiedotteessa.

– JKU on monella tapaa esimerkillisesti hoidettu seura. Olemme kasvaneet jäsenmäärältämme Jyväskylän suurimmaksi ja yleisurheilussa JKU on valtakunnan kärkeä. Haluamme panostaa jatkossa entistä enemmän ammattimaiseen valmentajuuteen ja sitä kautta luoda urheilijoillemme mahdollisuudet tavoitella omia rajojaan ja kansainvälisiä kilpakenttiä.

Väistyvä puheenjohtaja Mero on tehnyt työuransa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Liikuntafysiologian professorina toimivan Meron tutkimus- ja julkaisuhistoria on kansainvälisestikin poikkeuksellisen mittava. Lisäksi hän on toiminut Suomen Urheiluliiton erityistehtävissä sekä JKU:n urheilijana ja valmentajana 43 vuotta. Viimeisen vuoden aikana Mero toimi päätoimittajana kirjoitettaessa kirjaa ”JKU:n tie Suomen yleisurheilun ykkösseuraksi”.

Jyväskylän Kenttäurheilijoille viimeinen vuosi Meron puheenjohtajakaudella oli monessa mielessä historiallinen. Seuraliigan ja Kalevan maljan voitot saavutettiin kautta aikojen ennätyspisteillä ja aikuisurheilijat voittivat ensimmäistä kertaa parhaan seuran Veteraanimaljan. Junioritoiminta oli yhä vahvempaa ja seuran jäsenmäärä kohosi ennätyslukuihin 1817. Jyväskylässä järjestetyt Kalevan kisat olivat menestys ja sen jälkimainingeissa Jyväskylä pääsi mukaan valtakunnalliseen GP sarjaan.

Seurasta julkaistiin myös yli 200 sivuinen ja sen historian ensimmäinen kirja. Jyväskylän kaupunki palkitsi JKU:n ensimmäisenä urheiluseurana Jyväskylä mitalilla ja uusien urheilijoiden mielenkiinto seuraa kohtaan oli syksyllä ennätysvilkasta.