Patrik Laine iskettiin harjoituksissa työmiesten ketjuun – Suomi keräsi joukkueelta kehuja

Sunnuntaina Suomeen saapuneen Winnipeg Jetsin NHL-joukkueen tähtihyökkääjä Patrik Laine joutui puolustelemaan Suomea ja Helsinkiä joukkuekaverien keljuilulta, mutta pari päivää myöhemmin kollegoilla oli jo toinen ääni kellossa.

– Positiivista palautetta on tullut, ovat tykänneet kovasti. En ole kaikilta yksitellen kysellyt, mutta monet ovat sanoneet hienoksi kaupungiksi, pipopäinen Laine jutteli median edessä Winnipegin tiistaisten harjoitusten jälkeen.

Winnipegin maalinsylkijänä tunnettu Laine oli istutettu tahmeaksi kuvailemissaan tiistain harjoituksissa samaan ketjuun paremmin haalariosaston pelaajina tunnettujen Adam Lowryn ja Brandon Tanevin kanssa.

Tehottomassa syysvireessä ollut tamperelaishyökkääjä kuittasi, että kaikkien kanssa pitää pystyä pelaamaan.

– ­Niiden kanssa pelataan, mitä koutsi sanoo. Mennään sinne tekemään hommia ja katsotaan, miten käy, hän sanoi Helsingin harjoitusten jälkeen.

Laine kaipaa rentoutta

Viime kaudella Laine tykitti runkosarjassa 44 osumaa, mutta tällä kaudella maaleja on tullut vasta kolme. Vaikka Winnipegin valmentaja Paul Maurice on kommentoinut suomalaisen viisi vastaan viisi -pelin menneen eteenpäin, Laine on kriittinen itseään kohtaan.

– Aika paljon mailanpuristamista on ollut. Pitäisi rentoutua ja ehkä jopa hengittääkin samalla, kun pelaa. Tehoihin en ole todellakaan tyytyväinen. Ne ovat aika naurettavalla tasolla, Laine soimasi itseään.

Winnipeg kohtaa torstaina ja perjantaina Helsingissä pelattavissa kahdessa jääkiekon NHL-ottelussa Florida Panthersin. Otteluita on markkinoitu kahden suomalaisen NHL-tähden, Laineen ja Floridan Aleksander Barkovin suurena kohtaamisena.

– Aiomme viettää tänään aikaa keskenämme. Hän ei ole sellainen tyyppi kuin luulette, ei yhtään ujo, vaan hauska. On mahtavaa päästä pelaamaan häntä vastaan, Laine innostui pressitilaisuuden päätteeksi.