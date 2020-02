Winnipeg Jetsin suomalaishyökkääjä Patrik Laine on loukkaantunut ottelussa Washington Capitalsia vastaan, Laineen seura kertoo Twitterissä.

Laine sai ottelussa alavartalovamman aivan ensimmäisen erän alussa. Sportsnet-sivuston mukaan Laine pysäytti Capitalsin puolustajan Michal Kempnyn laukauksen, minkä jälkeen hän nousi ylös vaivalloisesti ja ontui vaihtoon. Hän ehti pelata vain 23 sekuntia.

Laineella tuli edellisessä pelissä täyteen 300 NHL:n runkosarjaottelua.

Winnipegin viestinnässä työskentelevä reportteri Mitchell Clinton tviittasi Washigntonia vastaan pelatun ottelun jälkeen, että Laine lähtee mukaan seuraavaan otteluun, joka pelataan Edmontonissa lauantaina.

– (Päävalmentaja Paul) Maurice sanoi, että mitään ei ole poikki ja testeistä saatiin hyviä tuloksia, Clinton kirjoitti tviitissään.

Ottelu päättyi Winnipegin 3–0-voittoon. Jetsin Kyle Connor ja Mark Scheifele iskivät molemmat tehot 1+1.

Mikael Granlund tasoitti 0,1 sekuntia ennen päätössummeria ja ratkaisi voiton jatkoajalla

Nashville Predatorsin hyökkääjä Mikael Granlund otti sankarinviitan kannettavakseen, kun Nashville nousi jatkoajalla 4–3-voittoon yhdestä NHL:n länsilohkon pääkilpailijastaan, Calgary Flamesista.

Suomalaishyökkääjä toi joukkueensa tasoihin kolmannen erän viimeisellä sekunnilla. Nashville haki vimmatusti tasoitusmaalia ja sai aikaan kovan pyörityksen Calgaryn alueella. Ruotsalaishyökkääjä Filip Forsberg tarjoili kiekon ottelun viime sekunneilla maalin edustalla häärineelle Granlundille, joka kiskaisi helpottavan osuman pelikellon näyttäessä vain 0,1 sekuntia.

Jatkoajalla Granlund ratkaisi voiton Nashvillelle napakalla rannelaukauksella, joka yllätti Flamesin maalivahdin David Rittichin. Nashvillelle voitto oli kolmas peräkkäinen. Hiljattain 28 vuotta täyttänyt Granlund on tehnyt pisteitä kolmessa viime ottelussa ja nostanut kauden maalisaldonsa 17:ään.

– Melkoinen lopetus. Kaikki, mitä siinä tapahtui. Suurin asia on, että saimme kaksi pistettä ja löysimme keinot jollain tavalla, Granlund sanaili Predatorsin verkkosivuilla.

Kesken kauden Nashvillen päävalmentajaksi tullut John Hynes myönsi, ettei ollut koskaan nähnyt vastaavaa maalia ennen päätössummerin soittoa. Hynes kiitteli joukkuettaan sinnikkyydestä.

– Pitää ymmärtää, että peleissä tapahtuu huonoja asioita, mutta pitää vain pysyä keskittyneenä. Luulen, että se on suuri oppitunti meille, Hynes sanoi.

Predatorsin maalinsuulla torjuntavastuun kantoi Juuse Saros, joka nappasi kiinni 36 kiekkoa.

Vankka etu kilpailijoihin nähden

Nashville on keskisessä divisioonassa neljäntenä ja kiinni lännen viimeisessä pudotuspelipaikassa. Joukkueella on pudotuspelitaistossa etu kilpailijoihinsa nähden ottelumäärässä, sillä se on pelannut vasta 63 ottelua. Divisioonakilpailija ja länsilohkossa yhdeksäntenä oleva Winnipeg Jets on sen kanssa tasapisteissä 72 pisteessä, mutta pelannut jo 66 ottelua.

Viimeisestä lännen pudotuspelipaikasta kilpailee tällä hetkellä myös Arizona Coyotes, mutta se on jäänyt Nashvillestä jo kaksi pistettä ja pelannut Winnipegin tavoin 66 ottelua. 63 ottelua pelannut Minnesota kärkkyy 69 pisteessä.

Pudotuspeleihin selviytyvät itä- ja länsilohkossa kunkin divisioonan kolme parasta joukkuetta. Näiden joukkueiden lisäksi jatkopaikan saavat molemmissa lohkoissa kaksi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta.

Kapaselle maali

Toronto Maple Leafsin ja Florida Panthersin ottelu alkoi maalijuhlalla, kun ensimmäisessä erässä nähtiin yhteensä kuusi osumaa.

Kotijoukkue Florida meni ottelun alussa 2–0-johtoon, kun peliä oli pelattu alle neljä minuuttia. Vajaan 13 minuutin jälkeen tilanne oli Floridalle 3–1, mutta Toronto punnersi tasoihin Kasperi Kapasen ja Auston Matthewsin maaleilla.

Toinen erä jäi maalittomaksi, mutta kolmannessa Toronto onnistui kahdesti ja vei siis lopulta ottelun maalein 5–3.

– Aloitimme hyvin, mutta valitettavasti menetimme johtoaseman. Annoimme helppoja maaleja. Tämä oli tärkeä peli meille ja heille, ja valitettavasti olimme tänään väärällä puolella, sanoi Floridan maalivahti Sergei Bobrovski NHL:n verkkosivuilla.

Floridan Aleksander Barkov jäi ottelussa ilman tehomerkintöjä. Samalla häneltä katkesi viiden ottelun mittainen pisteputki.