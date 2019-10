Patrik Laine osui voittomaalikisassa – Winnipegin päävalmentaja Paul Maurice rikkoi komean rajapyykin NHL:ssä

Winnipeg Jetsin päävalmentaja Paul Maurice ylsi komeaan tasalukuun jääkiekon NHL:ssä. Mauricesta tuli kautta aikain seitsemäs luotsi, jolla on tilillään 700 voittopeliä NHL:n runkosarjassa.

Hän rikkoi rajapyykin Suomen aikaa varhain maanantaina, kun Jets kukisti voittomaalikisassa Edmontonin. Voittolaukauksille edettiin maalittomassa tilanteessa. Esille nousivat kotijoukkueen Kyle Connor ja Patrik Laine, jotka onnistuivat yrityksissään.

Edmontonin Ryan Nugent-Hopkins ja Connor McDavid epäonnistuivat voittomaalikisassa, joten vieraat poistuivat kaukalosta pettyneinä.

Laineen napakka rannelaukaus päätti Edmonton-ottelun ja nosti Jetsin kymmeneen sarjapisteeseen, kun takana on yhtä monta ottelua. Laine on kirjannut kymmenessä ottelussaan yhteispisteet 3+9, joten suomalaistähden alkukausi on ollut tehokas.

– Nuorena sitä ajatteli, että jos tässä sarjassa valmentaa 500 ottelussa, se on merkkipaalu. Ei edes ajattele, että valmentaisi tuhannessa ottelussa, pitkän valmennusuran tehnyt Maurice sanoi NHL:n kotisivuilla.

Mauricella on pitkä matka legendaarisen Scotty Bowmanin saavutukseen. Bowman kirjasi valmentajaurallaan peräti 1 244 voittopeliä runkosarjassa.

Koivu keräsi syöttöpisteitä

Muissa yön NHL-peleissä New York Rangers hävisi kotonaan Vancouverille 2–3, Minnesota voitti kotonaan Montrealin 4–3, Anaheim hävisi kotonaan Calgarylle 1–2 ja Chicago taipui kotonaan Washingtonille 3–5.

Minnesotan Mikko Koivu keräsi kaksi syöttöpistettä. Minnesotan 1–0-maali syntyi avauserässä, kun Jason Zucker ohjasi Koivun laukauksen verkkoon ylivoimalla. Zach Parise teki kotijoukkueen voittomaalin kolmannen erän jälkipuoliskolla. Koivu merkittiin osumaan toiseksi syöttäjäksi.

Minnesotan syksy on ollut tahmea, sillä voitto oli sille vasta kauden toinen. Voitostaan huolimatta joukkue on länsilohkon jumbona.