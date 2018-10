Patrik Laine tähtää kevääseen – ja sitä ennen Helsingin NHL-otteluihin

Patrik Laine virnuili joutuneensa melkein kyynelsilmin puolustamaan Suomen mainetta, kun Winnipeg Jets saapui runsaan seitsemän tunnin lennon jälkeen suoraan Toronto-ottelusta sunnuntai-iltapäivänä Helsinkiin. Pääkaupungissa Jets kohtaa ensi viikolla kahdesti Florida Panthersin.

– Joutui puolustamaan Suomea. Kun laskeuduttiin, tämä paikka haukuttiin aika pystyyn. Melkein tippa tuli linssiin. Ei vaan, pitkä reissu ja kaverit olivat varmaan vähän väsyneitä, sillä oli varmaan vaikutusta asiaan. Kun huomenna herätään uuteen päivään, kyllä he varmaan huomaavat että tämä on hieno paikka, Laine lasketteli Jetsin saavuttua hotelliinsa.

Sen suuremmin Laine ei aio ryhtyä pääkaupunkia esittelemään joukkuekavereilleen.

– Heillä on puhelimet, heillä on Google. En tunne tätä kaupunkia niin hyvin.

Kotimaansa lisäksi Laine on viime aikoina joutunut puolustelemaan omia peliesityksiään. Kahdentoista ensimmäisen ottelun jälkeen Laineen tilastoissa on kolme maalia, jotka kaikkia ovat syntyneet ylivoimalla. Hänen ottelukohtainen maalikeskiarvonsa on pudonnut viime kauden 0,54 maalista 0,25:een, laukausten onnistumisprosentti on tällä kaudella 6,8, kun se viime kaudella oli 18,3, eikä viidessä viime ottelussa ole syntynyt pisteen pistettä.

– Aika turhautunut (olen), kun ei oikein mitään hyvää saa aikaan. Mutta pitkä kausi on edessä, ja alut ovat ennenkin olleet vaikeita. Kyllä se tosta lähtee, kun saa muutaman onnistumisen, Laine sanoi.

"Voi olla että maksan"

Myös vuosi sitten Laine aloitti kauden tahmeasti ja sai 11 ensimmäisessä ottelussa aikaan vain neljä maalia. Sitten hanat aukenivat, ja lopulta Laine laukoi runkosarjassa 44 maalia.

– Viime vuonnakin aloitin pelata vasta tammikuussa ja suht hyvän kauden sain pelattua. Pojat pelaa syksyllä ja miehet keväällä. Katsotaan ketkä pelaavat toukokuussa. Mä tähtään sinne.

Laine myönsi sortuneensa liialliseen miettimiseen jäällä, kun vaikeudet ovat nakertaneet itseluottamusta. Jetsin päävalmentaja Paul Maurice sanoi lauantain Toronto-pelin jälkeen, että Laineen pelaaminen tasakentällisin on parantunut viime vuodesta, vaikka se ei näy maalitilastoissa.

– On keskusteltu siitä mitä pitää tehdä paremmin. Ne ovat olleet aika pitkiä palavereita, kun on ollut aika pitkä lista mitä pitäisi tehdä paremmin. Vähän enemmän suoraviivaista pelaamista, se on ollut avainasia. Tekee omat hommat eikä yritä tehdä kaikkia hommia, Laine kertoi.

Laine kertoi odottaneensa Helsingin otteluita pitkään ja hartaasti. Kiinnostus on korkealla myös yleisön joukossa, sen Laine on nähnyt lippupyyntöjen määrästä.

– Äitini hoitaa lippuja, luojan kiitos, Laine sanoi.

Meneekö lippuja niin paljon, että Laine joutuu pelaamaan ilmaiseksi?

– Voi olla, että maksan siitä että pelaan.