Pauli Raivion Tähen Toivomus kiri kuninkuuskisan kärkeen, kokenut ravimies sai juhlia faniporukan ympäröimänä

Hankasalmelta kuninkuuskisaan saapunut Tähen Toivomus onnistui jokaisella osa-alueella niin mainiosti, että se jätti avausmatkalla kaikki taakseen. Kahdeksanvuotiaan ravurin ravirytmi, kunto ja kirikyky olivat Jokimaan radalla kohdillaan. Kun vielä juoksukin onnistui taktisesti ilman kommelluksia, tuloksena oli 15000 euron arvoinen voitto.

– On tämä niin mahtava tunnelma tällaisen yleisön edessä ja minulla on vielä niin mainio faniporukka. Tämä on kaikkein parasta, mitä voi olla, osaomistamansa hevosen valmentaja Pauli Raivio hekumoi.

– On ollut pikkuisen semmoista säätämistä koko vuosi. Ori oli keväällä Porissa hyvä, mutta sen jälkeen on ollut tietynlaista jäykkyyttä. Nyt on sitten onnistuttu näin pitkälle menemään ja saatu hevonen näin hyväksi.

Yhtenä palasena asioiden kohdilleen loksahtamisessa oli hellejakso, jonka aikana Tähen Toivomusta päästiin uittamaan normaalia enemmän.

Tähen Toivomuksen kengitystä viritettiin etujalkojen osalta niin, että sille lisättiin välipohjat.

– Laitettiin vielä tervaa ja tappuraa sillä tavalla, että keinukin oli illalla tervassa. Se on semmoista laitettavaa. Kyllä rupesi sävelet löytymään, kun täällä on vielä näin hieno rata. Ei ole tehty betonirataa, Pauli Raivio kehui.

Tähen Toivomus näytti 2100 metrin ryhmässä, että sillä on tällä hetkellä todella vahva kunto. Sen kohdalla juoksunkulku olisi saanut olla päätöskierroksella hieman kevyempi, sillä ori nousi 900 metriä ennen maalia kolmannelle radalle ja pysyi kyseisellä kaistalla loppuun saakka.

Ohjastaja Henri Bollström tosin vakuutteli, että ajokki menin kevyen tuntuisesti.

– Hevonen tuntui hyvälle, mutta mietin silti pitkään, lähdenkö vetämään kolmannen radan letkaa. Maalisuoralle saakka odottelin, ja loppukirissä hevonen ratkaisi sitten helposti. Olen todella helpottunut, vaikka luotin tähän.

Toisena kilpailupäivänä sunnuntaina ajetaan ensin mailin matka ja päätteeksi ravataan aavistuksen yli kolme kierrosta.

Pauli Raivio suhtautui jatkoon korkeintaan realistisesti.

– Eihän sillä ole vielä koskaan niin ajettu. Uskon kuitenkin, että Tähen Toivomus suorittaa kohtuullisesti, vaikka tämä on kova kisa. Katsotaan, miten viikonloppu menee, mutta tähtäys on vasta tulevissa vuosissa.

Suosikkeihin lukeutunut Tähen Toivomus johtaa ensimmäisen osamatkan jälkeen kokonaisajassa kolmella kymmenyksellä.

Metkutus on toisena ja sen tavoin todella vähän pelattu A.T. Veeti on 0,4 sekuntia kärjestä jääneenä kolmas.

Päätössataselle johtanut Välähdys menetti mahdollisuutensa kokonaiskisassa, kun se laukkasi. Voittaja oli siinä vaiheessa jo työntynyt ohi tai vähintäänkin työntymässä.

– Ehkä mä vähän pyysin siinä lopussa, joten Välähdys meni hieman hapoille, ohjastaja Ville Korjus selvitti.

Metkutusta ohjastaneella Juha-Matti Paavolalla oli näkemys radan kunnosta.

– Meille oli vähän etua, että meillä on enemmän kokemusta näistä murtomaaradoista. Oli aika hirvittävän pehmeä, Paavola sanoi.

Sävel-Taika voitti viime kesänä Rovaniemellä kuningatarkilpailun päätösmatkan. Nyt se yllätti heti alkajaisiksi kirimällä takajoukoista voittoon. Omistamaansa hevosta ohjastanut Olavi Oja-Nisula myönsi, että edes ilmoittaminen oli heikosti sujuneen kauden vuoksi pitkään vaakalaudalla.

– Kahdessa viimeisessä startissa tuntui jo, että alkaa irrota, hän sanoi.

Sokru ja Vilma-Lyydia ovat johtavaa tammaa lähimpinä kaksi ja neljä kymmenystä jäljessä.

Keski-Suomesta matkustaneista Liisan Tulilintu hyppäsi jo alussa pitkälle laukalle ja Hetviina putosi johtaneen rinnalta yhdeksänneksi.