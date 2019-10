Pekingin talviurheilumessuilla juostaan Harjun portaita – Jyväskylä esiintyy Kiinassa Suomen johtavana liikunta- ja terveysalan kaupunkina

Jyväskylä osallistuu Kiinan Pekingissä ensi viikon lopulla järjestettäville talviurheilumessuille World Winter Sport Expoon. Jyväskylä on messuilla esillä osana Suomen yhteisosastoa, joka esittelee suomalaista liikunta- ja urheiluosaamista. Suomi on messujen "country of honour" eli kunniamaa.

Jyväskylää tuodaan esiin Suomen johtavana liikunta- ja terveysalan tutkimuksen ja koulutuksen kaupunkina. Kaupungin lisäksi messuille lähtevät edustajat Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:sta, Jyväskylän yliopistolta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Jyväskylän esittelypisteellä Business Finlandin koordinoimassa Suomi-paviljongissa messuvieraat voivat testata kuntoaan KIHU:n toteuttamalla juoksusimulaattorilla. Simulaattorissa voi testata, kuinka oma kunto kestää Harjun portaiden juoksemisen ylös ja kuinka nopeasti niistä selviytyy.

Lisäksi Jyväskylä esittelee messuilla muun muassa paikallisia oppilaitoksia, sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja, Hippos-hanketta, paikallisten yritysten osaamista sekä Järvi-Suomen kauneutta ja monipuolisuutta.

– Haluamme löytää Kiinasta uusia yhteyksiä ja kontakteja, joita kiinnostaa Suomen liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin koulutuksen ja tutkimuksen huippuosaaminen. Näissä Jyväskylällä on ainutlaatuista osaamista verrattuna mihinkään muuhun kaupunkiin Suomessa. Meillä on vahvat akateemiset perinteet, arvostetut korkeakoulut ja alan tutkimusyksiköitä. Lisäksi meillä on kiinnostavia yrityksiä kuten Firstbeat, Naava ja Evogenom, sanoo sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo Jyväskylän kaupungilta.

Kiinan Pekingissä järjestetään talviolympialaiset vuonna 2022.

– Monenlaiselle talviurheilun osaamiselle on juuri nyt tarvetta ja siksi mekin olemme liikkeellä. Kiinassa tarvitaan osaamista ja ymmärrystä itse talviurheilusta sekä fasiliteettien ja urheilupaikkojen rakentamisesta. Näitä molempia me voimme heille tarjota, sanoo yritysneuvoja Tiina Järvelin, joka koordinoi Jyväskylän kokonaisuutta Pekingin messuilla.

– Jyväskylän tavoitteena on puolestaan saada lisää kiinalaisia vieraita tutustumaan kaupungin loistaviin puitteisiin ja osaamiseen talviurheilukaupunkina. Liikunnan ja hyvinvoinnin koulutusosaamisen lisäksi meillä on muun muassa mahtava Jyväsjärven luistelurata, Laajavuoren monipuoliset maastot sekä paljon muuta.