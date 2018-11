Pekka Rinne ja Predators pysäyttivät Rantasen Avalanchen – Ovetshkin nousi jakamaan maalipörssin kärkeä

Pekka Rinne torjui Nashville Predatorsin maalilla 24 laukausta ja johti joukkueensa 4–1-voittoon Colorado Avalanchesta. NHL-jääkiekon pistepörssiä johtava Coloradon Mikko Rantanen jäi ilman tehomerkintöjä, vaikka vietti jäällä 22.39 minuuttia, joista 3.41 minuuttia oli ylivoimapeliä.

Rantasen plus/miinus -tilasto oli kaksi pykälää pakkasella.

Nashvillen Colton Sisson laukoi hattutempun ja Ryan Hartman Predatorsin viimeisen maalin.

Ottelu oli joukkueiden ensimmäinen kohtaaminen sitten viime kevään pudotuspelien ensimmäisen kierroksen. Nashville vei ottelusarjan kuudessa pelissä.

Ovetshkin kipuaa tilastoissa

NHL:n maalipörssiä yhdessä Boston Bruinsin David Pastrnakin kanssa johtava Aleksandr Ovetshkin laukoi kauden 12. maalinsa, kun Washington Capital nujersi Pittsburgh Penguinsin 2–1.

Osuma oli Ovetshkinin NHL-uran 235. ylivoimamaali. Venäläishyökkääjä nousi NHL:n kaikkien aikojen ylivoimamaalitilaston kahdeksanneksi ohi Marcel Dionnen. Tilaston seuraava askelma on vain maalin päässä, sillä NHL-historian seitsemänneksi paras ylivoimamaalintekijä Mario Lemieux laukoi 236 ylivoimaosumaa.

Ratkaisumaalin laukoi T.J. Oshie, kun kolmatta erää oli jäljellä runsas minuutti. Oshie joutui kolmannessa erässä siirtymään pukuhuoneeseen aivotärähdysepäilyn takia, kun Penguinsin Jevgeni Malkin oli taklannut häntä päähän.

Oshie oli jo ensimmäisessä erässä joutunut käymään paikattavana saatuaan Penguisin puolustajan Olli Määtän mailasta kasvoihinsa kaksi tikkiä vaatineen haavan.

– Naamani on hiukan ruvella, mutta muuten olo on aika hyvä. En tiedä, olenko aiemmin kokenut vastaavaa, mutta molemmilla kerroilla tuntui hyvältä palata kaukaloon. Täytyy antaa tunnustusta huoltajille ja lääkäreille molemmilla kerroilla, he varmistivat, että olin kunnossa, Oshie sanoi NHL:n sivuilla.