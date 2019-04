Pekka Rinne torjui 49 laukausta mutta ei kautensa viimeistä

Pekka Rinteen, Juuse Saroksen, Mikael Granlundin ja Miikka Salomäen NHL-kausi päättyi pudotuspelien avauskierrokseen, kun Dallas Stars kukisti Nashville Predatorsin jatkoerässä 2–1 ja eteni ottelusarjasta jatkoon voitoin 4–2. Miro Heiskasen, Esa Lindellin ja Roope Hintzin kausi jatkuu ottelusarjalla St. Louis Bluesia vastaan.

Pekka Rinne venyi 49 torjuntaan ja Dallasin maalia vahtinut Ben Bishop torjui 47 kertaa. Jatkoerää oli jäljellä 2.58 minuuttia, kun John Klingbergin laukaus Aleksandr Radulovin poikittaissyötöstä upposi Rinteen taakse.

– Tämä on vaikeaa. Peli päättyi juuri ja kausi on sen myötä ohi. Samalla haluan onnitella Dallas Starsia. He pelasivat hyvin läpi ottelusarjan, ja tämä oli hyvä ottelusarja. Meidän täytyy oppia tästä ja mennä eteenpäin, Rinne sanoi NHL:n nettisivuilla.

Nashville sai avattua pelin Austin Watsonin maalilla, kun ottelua oli pelattu reilut viisi minuuttia. Dallasin Blake Comeau tasoitti 1–1:een toisen erän alkupuolella.

– Rakastan tätä joukkuetta, rakastan joukkuekavereitani. Minusta meillä on todella vahva ryhmä ja rakastan tätä ryhmä. Minusta meillä on potentiaalia, meidän vain pitää laittaa se näytille, Rinne sanoi.

"Turbon maali oli iso"

Carolina Hurricanes pidensi kauttaan ainakin yhdellä ottelulla, kun se voitti hallitsevan mestarin Washington Capitalsin 5–2 ja tasoitti ottelusarjan 3–3:een.

Teuvo Teräväinen iski Sebastian Ahon syötöstä 2–2-tasoitusmaalin toisen erän alussa. Aho nappasi kiekon maalin takaa ja syötti Teräväiselle, joka ampui kiekon yläkulmaan.

– Turbon maali oli iso. Se käynnisti meidän pelimme uudelleen ja innosti yleisön taas mukaan, Jordan Staal kehui Teräväisen tasoitusta.

Carolina ratkaisi pelin viemällä päätöserän maalein 3–0. Ratkaisevan 3–2-osuman laukoi Staal, joka survoi irtokiekon sisään maalin suulta ja riehaannutti kotiyleisön.

– Toivoin tekeväni maalin ja samaa yrittivät kaikki muutkin. Olin onnekas, kun tein sen. Kaikki olivat osana pelissä, Staal kommentoi NHL:n verkkosivuilla.

Seitsemäs ottelu pelataan Washingtonissa. Tähän asti ottelusarjan kaikki voitot ovat menneet kotijoukkueelle, ja kuudennen pelin jälkeen Aho kiitteli Carolinan kotiyleisöä tuesta.

– On mahtavaa pelata täällä kotiyleisömme edessä. Se on uskomatonta, Aho sanoi.

Hurricanesin viimeisen osuman laukoi Dougie Hamilton tyhjiin.

– Sanoin ottelusarjan alusta lähtien, että jos he aikovat pudottaa meidät, emme aio tehdä siitä heille helppoa, sanoi Carolinan kapteeni Justin Williams.