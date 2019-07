Salibandyn kaksinkertainen MM-kultamitalisti, Happeessa pelaava Peter Kotilainen muistaa tapauksen elävästi. 2000-luvun lopulla teinipoikajoukolla oli pulaa rahasta – kuten aina. Sitten he huomasivat tilaisuuden todelliseen superjytkyyn.

– Seppälän Prisman takana oli iso lava, johon palautetut pullot päätyvät. Lavalle johtava portti oli vahingossa jäänyt auki. Lastasimme omat säkkimme täyteen pulloja ja palautimme ne uudestaan. Saimme ehkä muutaman kympin.

– Tätä jatkui muutaman kerran, kunnes jäimme kiinni. Onneksi. Joskus seiskaluokalla oli pientä näpistelyäkin, mutta tämän tapauksen jälkeen ei ole sentään varasteltu, Kotilainen huokaa.

Pullojen ”uudelleenkierrätyksellä” tienatut rahat menivät samaan paikkaan kuin kaikki muukin: tuolloin vielä Raha-automaattiyhdistyksen hallinnoimiin kolikkopeleihin sekä Veikkauksen Kenoon, Pitkävetoon ja muihin peleihin.

Pelaaminen oli kiehtovaa – ja liian helppoa. Peliautomaatit oli jo tuolloin sijoiteltu niin, että eniten koneita oli kaikkein köyhimmillä asuinalueilla.

– Lähikaupassamme Huhtasuon Kangaslammella oli kolme pelikonetta, ja vieressä Veikkauksen pelipisteellä muutama lisää. Olin noin 8-vuotias, kun ne alkoivat kiinnostaa ja aloin tunkea viikkorahani peleihin. Jos niihin jokin ikäraja oli, sitä ei valvottu mitenkään.

– Pitkään se oli vain hauskaa. Keräsimme pulloja ja hankimme muuten rahaa pelaamiseen. Vuosikausiin sitä ei osannut ajatella muuna kuin jännittävänä hauskanpitona, Kotilainen kertoo.

Muutama vuosi Seppälän pulloepisodin jälkeen Kotilainen täytti 18 vuotta.

– Silloin pääsi isommille areenoille eli nettipeleihin. Netissä tuli pelailtua pokeria ja slotteja (netin ”kolikkoautomaatteja”). Asuin kotona parikymppiseksi, ja siinä pystyi aika turvallisesti pelaamaan rahansa, kun kämppä pysyi alla ja ruokaa oli pöydässä. Pidin yhä pelaamistani jotenkin normaalina, vaikka hävisin välillä kaikki rahani, Kotilainen kertoo.

Samaa menoa jatkui viitisen vuotta. Vähä vähältä addiktio paheni. Salakavalasti, kuten niillä tapana on.

– Pelaaminen alkoi pyöriä mielessä koko ajan ja aloin ottaa velkaa pelaamiseen. Peliongelmaisten ajatus kulkee niin, että on pakko voittaa takaisin se, minkä on hävinnyt.

– Aina kun palkkapäivä oli lähellä, alkoi jo kädet tärrätä, että kohta mennään taas. Etukäteen jo suunnitteli, mitä pelaa, ja että pelaa vain satasen–kaksi ja tekee lopulla rahalla jotain muuta. Kun on sen pelannut, ajattelee, että ottaa jostain muusta vähän pois, ja kohta huomaa, että on pelannut taas kaiken, Kotilainen kertoo.

Hän kuvailee addiktiotaan oravanpyöräksi, jossa vauhdin hiljentäminen ei auttanut: pyörän liike piti katkaista kokonaan.

– Nyt olen tajunnut, etten pysty Veikkauksen sloganin mukaisesti ”pelaamaan maltilla”. Itse pidän tuota slogania kaksinaismoralismina. Minun rahoistani ylivoimaisesti suurin osa on mennyt Veikkaukselle. En edes halua tietää, miten paljon. Mutta varmasti jonkinlaisen talon verran olen hävinnyt.

Psykologia opettaa, että ihminen on geeniensä ja ympäristönsä muovaama persoonallisuus. Kotilaisella moni asia ”natsasi” ajatellen jonkinlaisen addiktion kehittymistä.

Hänen isänsä oli alkoholisti, joka kuoli Peterin ollessa 9-vuotias. Tämä varjosti koko veljessarjan elämää, ja viikarit purkivat pahaa oloaan ja energiaansa muun muassa loputtomiin pihapeleihin – ja rahapeleihin.

Kotilainen kertoo pohtineensa ja ottaneensa selvää addiktioiden syntymekanismeista. Ne ovat hyvin samankaltaiset näkyvästä oireesta riippumatta.

– Geeneillä on merkitystä riippuvuuksien syntyyn, se on tutkittu fakta. Monesti myös toiminta periytyy, vaikka lapsi on katsonut menoa läheltä ja päättänyt, että juuri tuollainen en halua olla. Vanhempi–lapsi-suhde on lapselle tärkeä, ja vaikka sitä vanhemman touhua vihaa, jollain tapaa sitä ehkä kuitenkin ihannoi. Vaikka tietää, että näin ei pitäisi tehdä, tekee kuitenkin. Ihmisen mieli on tosi omituinen.

– Mutta ei senkään taakse voi piiloutua, että mulla on ”huonot” geenit ja siksi mulle kävi näin. Jos tajuaa olevansa samankaltainen kuin vanhempi, siitä pitää yrittää taistella pois, Kotilainen sanoo.

Kotilaiselle herätys ja taistelun alkupiste koitti loppuvuonna 2017. Addiktion vaikutukset alkoivat näkyä arjessa, myös urheilussa. Kotilainen erotettiin Happeen liigajoukkueesta kolmeksi viikoksi.

– Tiesin jo, että rahapelaaminen on lähtenyt käsistä, mutta oli vaikea lopettaa. Silloin pää ei vaan enää kestänyt, ja pikkuhiljaa aloin ymmärtää, mistä kaikki johtuu. Esimerkiksi ne kilahtamiset kentällä.

Happeen apuvalmentaja Tero Kotilainen (ei sukua) istui alas Peterin kanssa ja kysyi, onko tämä valmis ottamaan vastaan apua.

– Silloin alkoi tulla tunne, että en ole oikeasti tällainen kusipää. Tiesin, että olen sydämeltäni hyvä ihminen, mutta silti tein asioita päin persettä ja satutin muita ihmisiä. Siitä tulee niitä kammomorkkiksia, ettei pidä enää itseään missään arvossa, hän huokaa.

– Tuolloin tajusin, että pitää alkaa tehdä asioille jotain, kun homma ei pysy enää hanskassa; että tämän voi vielä stopata. Onneksi ei ole parinsadantuhannen euron velkoja, kuten joillakuilla. Omat velkani saan maksettua varmaan reilun vuoden päästä.

Kotilainen alkoi työstää asioita hyvän ystävänsä Ville Pitkäsen kanssa. Pitkänenkin on entinen peliongelmainen, joka on sittemmin kouluttautunut vertaisohjaajaksi ja kokemusasiantuntijaksi.

– Ville on käynyt läpi saman helvetin, ja tietää ihan tarkasti, mistä on kyse. Siksi hänen kanssaan on helppo puhua.

Pitkäsen neuvojen avulla Kotilainen on ryhtynyt konkreettisiin toimiin pelaamisensa estämiseksi.

– Tärkein sääntö tietysti on, että ei pelaa. Olen poistanut tunnukset nettipeleistä, ja eräs toinen henkilö tarkistaa säännöllisesti pankkitilini. Säästän myös rahaa toiselle tilille. Jos pelaisin tililtä, jäisin saman tien kiinni.

– Nyt minulla ei ole mahdollisuutta salailla asioita. Peliongelmaan liittyy paljon salailua ja häpeää. Mutta nyt se salailu on ohi, Kotilainen vakuuttaa.