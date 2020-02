Pelen poika valotti jalkapallolegendan terveydentilaa – "Hän on masentunut ja eristäytynyt kotiinsa"

Brasilialaisen jalkapallolegendan Pelen poika Edinho on kertonut haastattelussa isänsä nykyisestä terveydentilasta. Edinhon mukaan Pele, 79, ei juuri poistu kodistaan terveysongelmien vuoksi.

– Hänen liikkumisensa on melko haurasta. Ja se saa hänet kärsimään masennuksesta, Edinho kertoi Globoesporten haastattelussa.

Pele on kärsinyt useista terveysongelmista viimeisten vuosien aikana.

– Kuvittele. Hän on kuningas. Hän on ollut aina niin mahtava hahmo. Ja nyt hän ei pysty kävelemään normaalisti. Hänestä on tullut hyvin ujo ja se hämmentää häntä.

Edinhon mukaan hänen isänsä ei ole toipunut täysin yhdestä hänelle tehdystä lonkkaleikkauksesta.

– Hänellä meni paremmin, kun hän oli pyörätuolissa.

Pele on esiintynyt julkisuudessa sitä harvemmin, mitä vanhemmaksi hän on tullut. Viime huhtikuussa Pele matkusti Pariisiin, jossa hän esiintyi mainostilaisuudessa yhdessä ranskalaisjalkapalloilijan Kylian Mbappen kanssa. Pian tämän jälkeen Pele kuitenkin joutui sairaalahoitoon munuaisongelmien vuoksi.

Peleä pidetään historian parhaana jalkapalloilijana. Pele voitti Brasilian paidassa maailmanmestaruuden vuosina 1958, 1962 ja 1970. Pele on lajin ainoa kolminkertainen MM-kultamitalisti.