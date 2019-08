Pelicans hankki maalilleen kolmen SM-kullan Karhusen

Miesten jääkiekkoliigassa pelaava Pelicans on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen maalivahti Tomi Karhusen kanssa. Pelicans on Karhuselle, 29, uran kolmas liigaseura kotimaassa. Hän on aiemmin pelannut Kärpissä ja Tapparassa.

Kärpissä hän juhli Suomen mestaruutta kahdesti ja Tapparassa kertaalleen. Lisäksi hän on ollut voittamassa Slovakian mestaruutta Slovan Bratislavassa. Karhunen on pelannut ulkomailla Slovakian lisäksi Sveitsin ja Ruotsin pääsarjoissa sekä KHL:ssä.

Viime kaudella hän pelasi Ruotsin liigaa Brynäsissä ja KHL:ää Kunlun Red Starissa. Karhusella on takavuosilta kokemusta myös Pohjois-Amerikan OHL-junioriliigasta.

Lahtelaisseura Pelicansille tuli tarvetta maalivahdille, kun tshekkitorjuja Jakub Skarek suuntasi New York Islandersiin.