Pelin aikana kentällä vilautelleelle miekkoselle elinikäinen porttikielto Norwichin kotipeleihin

Liverpoolin ja Norwichin välisessä pelissä kentälle juosseelle miehelle on annettu elinikäinen porttikielto Norwichin kotipeleihin, seura ilmoitti torstaina. Mies juoksi kentälle norwichilaiskannattajien katsomonosasta viime perjantaina pelatussa ottelussa, joka avasi jalkapallon Englannin Valioliigan kauden.

Norwichin mukaan fani saa niskaansa myös "oikeudellisia toimia". Seura ei kertonut fanin nimeä, mutta paikallislehti Evening Newsin mukaan 29-vuotias Grant Sleight paljasti alkuviikosta olleensa Anfield-stadionin kentälle paidatta kirmannut ja vihreällä veralla myös vilautellut hahmo.

Sleight kertoo olevansa molempien joukkueiden kannattaja: hän asuu Norwichissa ja hänellä on olkapäässään Liverpool-tatuointi. Tempauksensa hän teki "piristääkseen kaikkia vähän". Piristystä Norwich-leirissä kenties kaivattiinkin, sillä Liverpool höykytti vieraita jo avauspuoliajalla 4–0 ja voitti lopulta 4–1. Norwichin suomalaistähti Teemu Pukki viimeisteli toisen puoliajan ainoan osuman.

– He voivat antaa porttikiellon, mutta se on vain sanahelinää. Pääsylippuja saa netistä ja muutenkin, joten miten he voivat tietää, että minä olen kyseessä. Katsotaan jos saan lipun (lauantain kotipeliin) Newcastlea vastaan, voisin tehdä saman uudestaan.

Sleight vietti Liverpool-reissunsa yön putkassa, mutta sekään ei juuri haitannut.

– Sain kulhollisen muroja aamulla, Sleight sanoi Evening Newsin mukaan.

Sleight kertoi myös, että Anfieldille hänellä ei ole asiaa viiteen vuoteen. Tulossa on myös 5 000 punnan eli noin 5 450 euron sakko.