Peltonen EM-lyhytohjelman jälkeen viidentenä – myös Ceder luisteli jatkoon

Emmi Peltonen ja Linnea Ceder onnistuivat mainiosti taitoluistelun EM-kisojen lyhytohjelmissaan Itävallan Grazissa.

Peltonen keräsi puhtaasta suorituksestaan 66,49 pistettä ja on lyhytohjelman jälkeen viidentenä. Ceder sijoittui 15:nneksi ja eteni Peltosen tavoin lauantain vapaaohjelmaan. Ceder keräsi lyhytohjelmastaan 58,01 pistettä. Molemmat tekivät lyhytohjelman ennätyspisteensä.

Jenni Saarinen epäonnistui lyhytohjelmassaan ja karsiutuu vapaaohjelmasta. Saarinen keräsi 42,61 pistettä ja oli sijalla 33.

Lyhytohjelman jälkeen kilpailun kärjessä on Venäjän Alena Kostornaja pistein 84,92. Venäläisluistelijoilla on kolmoisjohto, sillä Anna Shtsherbakova on toisena (77,95) ja Aleksandra Trusova kolmantena (74,95).

Peltosen edellä on myös Sveitsin Alexia Paganini, joka keräsi lyhytohjelmastaan 68,82 pistettä.