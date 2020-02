Penkka painoi taas alas – Mäkäräisen pettymyksille jatkoa MM-Anterselvassa

Kaisa Mäkäräisen MM-alakulo jatkui tiistain auringonpaisteessa Italian ampumahiihtomekassa Antholz-Anterselvassa, kun normaalimatka toi vasta 21. sijan. Ja kuten monta kertaa koko kaudella, syy vaisuun sijaan löytyi ampumapenkalta.

– Kolme hyvää ammuntaa, yksi huono. Sakkoja kuitenkin tuli jokaiselta paikalta, valitettavasti, sakkosarjan 1+2+1+1 kirjannut Mäkäräinen totesi.

Toinen ampumapaikka eli kisan ensimmäinen pystypaikka pilasi kahdella sakkominuutilla saumat kärkitaistoon eli siihen ainoaan, joka kokeneelle ampumahiihtosuuruudelle kisoista kelpaa.

– Vaikea, kaikin puolin. Samalla lailla hankalaa kuin sekaviestissä ja sprintissä täällä. Kropasta tuli "läpi" eli kroppa elää niin paljon, että on vaikea osua. Se tulee vähän tärinänä ja kropan elämisenä, se on sellaista hetkellistä, Mäkäräinen kertoi jo aiemmin talvella vaivanneen vaivan "paluusta".

Hiihto maistui jälleen, tuloksena koko joukon toiseksi nopein hiihtoaika. Mutta kun se ei vain nyt riitä, kuten ei yhtä täysosumakisaa eli Oberhofin tammikuista yhteislähtövoittoa lukuun ottamatta ei ole riittänyt koko kaudella.

– Onhan tämä (tiistain tulos) täysin linjassa sen kanssa, miten olen tällä kaudella ampunut. En ole pystynyt korjaamaan tämän talven ammuntaongelmia, aiempina vuosina ammunta on ollut tasaisempaa, MM-kisoissa vaivaisella 74,6 prosentin tarkkuudella (47/63) ampunut Mäkäräinen huokasi.

Erityistä ongelmaa on tuonut koko ajan pystyammunta. Mäkäräisen MM-prosentti siinä on vain 71,9, juurikin samaa kuin maailmancupissa on ollut.

– Jostain syystä ei ampuminen pysy kasassa pystyllä. Viime vuodesta yritin tehdä muutoksia, ja ne eivät ole vieneet siihen suuntaan, mihin halusin. Aina haluaa olla parempi, tehdä paremmin, ja aina muutokset eivät vie sinne suuntaan, minne haluaa, Mäkäräinen totesi pettyneenä.

Heti tiistain kisan jälkeen Mäkäräisellä oli vielä epävarmuutta siitä, onko näpeissä osallistumisoikeus kisojen päätöspäivän yhteislähtöön vai jäisikö uran 12:s MM-koitos kolmen henkilökohtaisen kisan mittaiseksi. Paikka kuitenkin tuli, sillä Mäkäräinen on maailmancupissa yhä 12:s eli vaadittavan 15 parhaan joukossa.

Ennen sunnuntain yhteislähtöä ohjelmassa ovat vielä torstain parisekaviesti ja lauantainen viesti. Mäkäräinen on näillä näkymin mukana vain toisessa viestissä.

Suvi Minkkistä (39:s, 2 sakkoa) ja Mari Ederiä (67:s, 8 sakkoa) ei sunnuntaina nähdä. Minkkiselle uran toistaiseksi paras MM-sijoitus maistui "ihan ookoolle", Ederillä kisat puolestaan ovat jo penkin alla.

– Peiliin pitää katsoa, Eder totesi.

Wierer nousi voittoon asti

Antholz-Anterselvan oma sankaritar Dorothea Wierer otti sunnuntaisen takaa-ajokultansa jatkeeksi mestaruuden myös normaalimatkalla. Hän ampui kaksi viimeistä ampumapaikkaansa puhtaasti ja kotiyleisön kannustamana rutisti voittoon 2,2 sekunnin erolla Saksan Vanessa Hinziin. Saksalaiselta karkasi uran ensimmäinen henkilökohtainen MM-kulta kisan ainoaan hutiin, joka tuli kitkerästi viimeisellä ampumapaikalla.

– Ajattelin jo, että hopeakin on hyvä. Puhuin tuollaista itselleni. En tiennyt tilannetta (loppuvaiheissa), koska en kuullut valmentajaani yleisön pauhatessa niin kovaa, Wierer selosti uran kolmannen MM-kullan jälkeen.

Viime vuonna yhteislähdön Östersundin MM-kisoissa voittaneelta Wiereriltä, 29, uupuu henkilökohtaisista kisoista enää pikakisan MM-kultamitali.