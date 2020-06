Pep Guardiola tunnusti Liverpoolin paremmaksi, mutta murehti alkukauden pistemenetyksiä

Manchester Cityn mestarivalmentaja Pep Guardiola myönsi, ettei City pystynyt vastaamaan Liverpoolin mestaruusnälkään tällä kaudella. Edellisenä kahtena kautena jalkapallon Valioliigan mestaruuden voittanut City kompastui torstaina Chelsean vieraana 1–2-tappioon, mikä ratkaisi Liverpoolille ensimmäisen liigamestaruuden 30 vuoteen.

Liverpool on pitänyt komentoa Valioliigassa heti kauden alusta lähtien. Joukkue on voittanut 31 ottelustaan häkellyttävät 28.

– Ehkä emme saapuneet kauteen samalla intohimolla. Liverpool pelasi jokaisen pelin kuin se olisi ollut viimeinen mahdollisuus heille, Guardiola totesi.

– Liverpool on ollut fantastisen tasainen läpi koko kauden. Menetimme pisteitä kauden alussa, Liverpool ei menettänyt. Sen takia olemme näin kaukana perässä.

Liverpoolilla on myös mahdollisuus rikkoa Cityn yhden kauden piste-ennätys kahden kauden takaa. Tuolloin City keräsi peräti 100 liigapistettä. Liverpool on kirjannut tällä kaudella 86 pistettä, kun otteluita on jäljellä vielä seitsemän.

Katse cup-kisoihin ja ensi kauteen

Cityä vuodesta 2016 luotsannut Guardiola kääntää katsettaan jo ensi kauteen, jolloin mestaruustaistosta voi tulla huima Cityn ja Jürgen Kloppin johtaman Liverpoolin välillä.

– Meidän on laitettava asioita hieman perspektiiviin, oltava nöyriä ja sanottava, että emme voi aina voittaa. Sitten meidän täytyy oppia, miten vältämme tällaisen tilanteen ensi kaudella.

Guardiolan joukoilla on vielä mahdollisuus triplamestaruuteen tämän kauden cup-kisoissa. Joukkue kohtaa sunnuntaina Englannin cupin puolivälierässä Newcastlen. Myös elokuussa jatkuvassa Mestarien liigassa City on vahvoilla päästä kahdeksan joukkoon, sillä se kukisti Real Madridin neljännesvälierän ensimmäisessä ottelussa 2–1.

Englannin liigacupin voittoa City juhli jo maaliskuussa.