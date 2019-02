Perttu Hyvärinen: Iivo Niskasen suuttumus enteilee hyvää loppukisoille

Kiukkuinen olemus kisan jälkeen lupaa Iivo Niskasen hyvän ystävän, seurakaverin ja hiihtokollegan, Perttu Hyvärisen, mukaan vain hyvää.

– Tosi harmi homma hänen kannaltaan. Mutta Iivo on näköjään kunnossa. Ja historian valossa hän on aina tarvinnut vähän tuollaista, että suuttuu kunnolla. On ollut nelonen tai kaatunut loppusuoran mutkassa. Se lupaa hyvää näille kisoille, Puijon Hiihtoseuran Hyvärinen tiesi.

Neljäs sija MM-hiihtojen yhdistelmäkisassa ei lohduttanut kuopiolaista moninkertaista arvokisavoittajaa, kun hän kaatui juottopisteellä noin neljän kilometrin kohdalla. Niskasen vasen suksi jäi huoltajan jalan alle. Nurin mentyään Niskanen tunsi takareidessään kipua ja kramppituntemuksia. Eikä siinä kaikki, vaan hän joutui tekemään heti alkumatkasta hurjan kirin, jolla hilasi itsensä takaisin pääryhmään.

– Tarkoitus oli hiihtää tasaisen kovaa, mutta jouduin laittamaan itseni välikirillä jo ahtaalle. Suojakrampin takia en pystynyt lyömään perinteisellä hirveästi kaasua ja vapaalla jalka oli ihan suora, Niskanen harmitteli vähäsanaisena.

– Tänään olisi varmasti ollut yksi urani parhaista päivistä. Mutta mitä tällä neljännellä sijalla tekee, hän manaili.

Illan palkintojenjaon jälkeen tunteet olivat viilentyneet. Enää yleisön eteen nouseminen ei harmittanut.

– Ei tässä mitään tunteilla. Keskityn urheiluun ja teen tulosta.

– Ajatukset ovat jo sunnuntaissa. Jotain on tehnyt oikein, että täällä (illan mitalijuhlassa) pääsee käymään.

Niskanen oli käynyt läpi kaatumisensa.

– Siinä eivät katseet kohdanneet. Juotossa meni vähän ohi, että olen tulossa. Vaihdoin sitten latua vasemmalle, mutta latu olikin kävelty pois. Suksi jäi vasemmalle, eikä ohjautunut alle ja tökkäsi johonkin. Harmillinen sattuma.

Kisan jälkeen Niskasen vasenta jalkaa oli käsitelty.

– Kaiken pitäisi olla hallinnassa. Toivotaan, että jalat ovat yön jälkeen entistä paremmat, PHS:n hiihtäjä ennusti.

Sunnuntain parisprintissä Niskanen avaa ja Ristomatti Hakola ankkuroi.

Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Matti Haavisto ei uskonut kolarin jälkeen puijolaisen kirivän vielä mukaan maailmanmestaruustaisteluun.

– Hän putosi siinä 20–25 sijaa ja joutui koville. Ajattelin, että peli on tässä, Haavisto myönsi.

MM-Seefeldin juottopiste oli sijoitettu harvinaisen ahtaaseen paikkaan. Kun samaan ladun kohtaan osuu 74 suksivaa urheilijaa ja huoltoväkeä lähes 200 henkilöä oli Haaviston mukaan jo etukäteen tiedossa hankaluuksia.

Niskasen sauvakin katkesi samassa rytäkässä.

Myös päävalmentaja uskoi Niskasen sisuuntuvan uuteen, vieläkin parempaan iskuunsa heti sunnuntain sprinttiviestissä Ristomatti Hakolan rinnalla.

– Iivo on kunnossa. Hänen hiihtonsa näytti vahvalta. Kertoo paljon kapasiteetista, jos on MM-kisojen neljänteen sijaan pettynyt, Haavisto summasi.

Kisan toiseksi paras suomalaismies, Matti Heikkinen, oli sen sijaan helpottuneen oloinen sijastaan 12.

– Positiivisia hetkiä on osunut tälle kaudelleni aika vähän. Se oli ihan mukavaa, kun sain hiihtää Kläbosta ohi. Olen raakasti alisuoriutunut tänä talvena.

Heikkisen mukaan perinteisen hiihto on muuttunut viime vuosina Niskasen ja Venäjän Aleksandr Bolshunovin myötä.

– Ovat tuollaisia hevosia. Se on raakaa fysiologiaa, jyväskyläläinen sivalsi.

Suomen hiihtomaajoukkueen miesosaston konkariurheilija vaihtoi Niskasen kanssa muutaman sanan kaatumisen jälkeen.

– Hän sanoi, että olisi voinut paremminkin mennä, Heikkinen tyytyi paljastamaan.

PHS:n Hyvärinen hankki norjalaisen Sjur Röthen voittamassa yhdistelmähiihdossa uransa parhaan arvokisasijoituksen. Hyvärinen oli 23:s.

– Perinteinen ei lähtenyt kulkemaan, mutta vapaa oli varmasti urani paras. Myös vapaan sukset olivat urani parhaat.

Virustaudista viime hetkillä MM-iskuun toipunut Hyvärinen koki olevansa kunnossa.

– Edessäni on vielä hyvät kisat.

Miesten kisan ratkaisu tapahtui loppusuoralla Röthen, Bolshunovin ja Norjan Martin Johnsrud Sundbyn kesken. Bolshunov jäi 0,1 sekuntia MM-kullasta. Sundby yritti iskeä pitkällä kirillään uransa ensimmäiseen henkilökohtaisen kultamitaliin arvokisoissa.