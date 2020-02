Perungan Pojat koki jo 22. peräkkäisen tappion lentopalloliigassa

Perungan Pojat haastoi torstaina tosissaan Raision Loimun avauserässä, johti 22–18 ja pääsi hakemaan erävoittoakin. Loimu kuitenkin selvitti kaksi eräpalloa ja voitti lopulta erän 28–26.

Loput kaksi erää Loimu voitti selvemmin ja aiheutti kotijoukkueelle lentopalloliigassa sen 22. tappion peräkkäin erin 3–0.

PerPo on voittanut ainoastaan Vantaan Ducksin 26. lokakuuta Rovaniemellä, kaikki vierasottelunsa se on hävinnyt. Joukkueella on jäljellä vielä seitsemän ottelua runkosarjassa, ja sen jälkeen PerPolla on edessään liigakarsinnat.

Regan Fathers teki PerPolle 16 pistettä, Loimun tehokkain oli kapteeni Tamir Hershko 15 pisteellä.

– Tamir oli jo edellisessä ottelussa paras pelaajamme, kapteeni on ollut hyvässä vireessä. Tänään hyvin onnistui myös passari Joel Laakso. Taistelu playoffpaikasta jatkuu, sanoi Loimun valmentaja Kasper Vuorinen.