Pesäpallo ilahtui katsomorajoitusten tarkennuksesta, Naisten Superpesiksen yleisömagneetti ei hyödy rajoitusten väljentämisestä

Pesäpalloliitto iloitsee hallituksen linjauksesta, jonka mukaan ulkotilaisuuksiin voi ottaa enemmän katsojia kuin aiemmin kerrottu 500. Määrän voi ylittää heinäkuun alusta lähtien tilaisuuksissa, joissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita.

Linjaus auttaa heinäkuun alussa alkavia miesten Superpesistä ja jalkapalloliigaa.

– Superpesiskauden aattona tämä on parasta, mitä meille tässä vaiheessa voi tapahtua, kommentoi Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta tiedotteessa.

Pitkäranta uskoo, että uudet linjaukset tuovat seuroille käänteen parempaan.

– Tämä on jo paljon lähempänä toivottavaa uutta normaalia. Seurojen talouteen on aiheutunut isoja haasteita, ja paljon työtä on tehty ajatellen 500 katsojan yleisörajoitusta, mutta samalla on vastuullisesti mietitty keinoja ottaa enemmän yleisöä otteluihin. Hienoa, että hallitus näyttää urheilulle tärkeässä asiassa vihreää valoa, Pitkäranta kommentoi.

Hallituksen linjausten toimeenpanosta vastaavat aluehallintovirastot, jotka tekevät tartuntatautilain puitteissa päätöksiä kuukaudeksi kerrallaan. Nykyinen 500 katsojan rajoitus urheilutapahtumissa on voimassa kesäkuun loppuun.

Naisten pääsarjat alkavat tällä viikolla: naisten Superpesis perjantaina ja jalkapallon Kansallinen liiga lauantaina.

Porissa katsomoon on vain kaksi porttia

Naisten Superpesiksen yleisömagneetti Porin Pesäkarhut elää heinäkuunkin 500 hengen katsojarajoituksilla.

– Meillä on katsomoon vain kaksi porttia. Emme pääse hyötymään linjausten höllenemisestä, koska katsojille pitää olla erilliset katsomolohkot, ja yhä pitää taata 1–2 metrin turvavälit, sanoi Pesäkarhujen toiminnanjohtaja Satu Kojola STT:lle.

Kojolan mukaan katsojien sisäänottoa ja katsomoista poistumista ei pysty Porin pesäpallostadionilla toteuttamaan lohkoittain.

Pesäkarhujen viime kauden yleisökeskiarvo oli vajaat 1 300 katsojaa. Katsomoon mahtuisi noin 1 600 katsojaa, joten viiteensataan tyytyminen rokottaa seuran taloutta. Toistaiseksi otteluun pääsee vain ostamalla pääsylipun ennakkoon.

– Toivomme, että koronatilanne menisi suotuisaan suuntaan, ja valtioneuvosto voisi muuttaa rajoituksia tai poistaa ne kesän mittaan. Vastuullisuus on kuitenkin meille tärkeä asia, emmekä halua rikkoa rajoituksia, Kojola korosti.

Pesäkarhut aloittaa kauden perjantaina kotiottelulla raumalaisnaapuriaan Feraa vastaan. Katsomoon on merkitty katsojille tarkat paikat, ja vierekkäisistä kuppi-istuimista vain joka kolmas on käytössä.

– Kyllä huomaa, että ihmiset ovat odottaneet urheilun näkemistä, Kojola kuvasi pesäpalloinnostusta.

Pesäpallomestari ottaa huoltoportit käyttöön

Joensuun Maila aikoo hyödyntää pesäpalloareenan huoltoportteja, jotta yleisö saadaan turvavälejä noudattaen katsomoon miesten Superpesiksen otteluissa. Hallitseva mestari aloittaa kautensa 2. heinäkuuta Imatraa vastaan ja pelaa heinäkuussa kaikkiaan kuusi kotiottelua.

JoMan toimitusjohtaja Jonne Kemppainen kertoi STT:lle, että hallituksen päätös yleisörajoitusten väljentämisestä oli seuralle helpottava uutinen.

– Meillä on noin 900 kausikorttia myytynä, ja tähän päivään asti emme ole voineet turvata kaikille kausikorttilaisille sisäänpääsyä, Kemppainen kertoi.

Normaalioloissa Joensuun katsomoon tullaan yhdestä portista, jossa on viisi sisääntuloväylää. Systeemi ei heinäkuun säännöillä toimi, vaan sisääntuloja pitää olla useampia. Siksi huoltoportit otetaan käyttöön.

– Meidän pitää myös rakentaa erilaisia aitauksia yleisöalueiden rajaamiseksi, ja lisäksi tarvitaan opastinkylttejä, Kemppainen kertoi.

Stadion on mitoitettu 4 000 ihmiselle. Kemppainen uskoo, että heinäkuussa sinne voidaan ottaa noin puolet maksimimäärästä.

– Odottelemme vielä tarkennuksia ohjeisiin ja teemme suunnittelutyötä. Se, että saamme puolet katsomokapasiteetista käyttöön, vaatii meiltä töitä, Kemppainen kertoi.

– Onhan tämä silti helpottava uutinen. Saamme sentään jotain lipputuloja, Kemppainen sanoi.