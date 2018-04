Pesäpallo odottaa Espanjassa kunnon yleisöryntäystä

Halliolot Suomessa ovat parantuneet viime vuosikymmeninä huomattavasti, mutta keväinen retki etelän lämpöön on yhä arkipäivää pesäpalloseuroille.

Naisissa Lappeenrannan Pesä-Ysit ja Lapuan Virkiä aloittavat kauden lauantain kohtaamisellaan. Superpesiksen miesten startti nähdään sunnuntaina Imatran Pallo-Veikkojen ja Vimpelin Vedon välillä. Molempien Fuengirolassa järjestettävien ottelujen selkeä suosikki on pohjalaisjoukkue.

– Pelien kannalta kaikki näyttää hyvältä. Runkosarjan osalta naisten kauden katsojaennätys voi hyvinkin olla tulossa jo lauantaina. Uskoisin, että naisten pelin katsojamäärä alkaa kakkosella, miesten pelin yleisömäärä alkaa varmasti ainakin kakkosella, puntaroi kentän laidalla viimeisiä virityksiä tehnyt Superpesiksen toimitusjohtaja Jussi Pyysalo.

Ottelujen järjestelyistä vastaavat seurat. Imatralaiset käynnistivät perinteen vuosi sitten. Fuengirolan kaupungin tuen turvin kauden avauspelin järjestämisestä samoissa maisemissa on monivuotinen sopimus.

Vuosi sitten Fuengirolassa pelasivat IPV ja Sotkamon Jymy. Kausi tosin oli silloin ehditty aloittaa päivää aiemmin Tukholmassa Kouvolan Pallonlyöjien ja Joensuun Mailan pelillä.

– Taloudellisesti tämä on merkittävästi kannattavampi kuin kotipeli Vimpelin Vetoa vastaan Ukonniemessä. Strategianamme on erottua muista ja kasvaa ulos perinteisestä mallista. Haluamme olla jotain enemmän kuin pelkkä pesisseura Imatralta, määrittelee IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää, joka on järjestellyt tapahtumaa urakalla.

Talkoissa satakunta ihmistä

Espanjan Aurinkorannikolla, Costa del Solilla, pesäpallojoukkue ei ole mikään harvinainen nähtävyys. Avauspeliinsä maisemiin matkustaneen nelikon lisäksi Fuengirolassa tai Benalmadenassa ovat viime viikkoina harjoitelleet ainakin Porin Pesäkarhujen ja Kempeleen Kirin naiset sekä Joensuun Mailan, Kiteen Pallon ja Kempeleen Kirin miehet.

Kauden avauspelejä varten paikalle täytyy löytää Suomesta hieman toistakymmentä sellaista ihmistä, jotka eivät olisi siellä leireilevän joukkueen mukana. Joukkueiden lisäksi etelän lämpöön on lennätettävä esimerkiksi tuomarit ja ottelujen televisioinnin takia neljä kuvaajaa.

– Televisiokalustoa on tuotu paikalle sekä autolla että lennättäen, Pyysalo kuvailee.

Kun takana on yksi vuosi, oppia on otettu kantapään kautta, ja paikan päällä on lähinnä pientä viilaamista.

– Seurathan vastaavat järjestelyistä, mutta siellä on paljon kaikenlaista yleisön palveluun liittyvää, joka pitää saada viritettyä kuntoon, Pyysalo kuvailee.

– Talkooväkeä on paikalla lähemmäs sata ihmistä, mutta saamme apua Aurinkorannikon Leijonilta ja paikallisesta suomalaisesta koulusta. Pallopoikina peleissä ovat IPV:n C-pojat. He leireilevät viikon Fuengirolassa, Valkeapää kiittelee.