Pesäpallolegenda Toni Kohonen sunnuntaina Hippokselle Laukaan Urheilijoiden kiusaksi – ”Onhan hän ollut esikuva nuorille ja kokeneemmillekin”

Sunnuntaina Jyväskylän Hippoksella esiintyy pesäpalloilija, jonka nimi soittaa kelloja muissakin kuin kansallispelin ystävissä. Kyse on kenties lajin suurimmasta yhä peliuraansa jatkavasta legendasta, Toni Kohosesta sekä miesten Ykköspesiksen väännöstä, jossa Laukaan Urheilijat isännöi Oulun Lippoa.



Kymmenen suomenmestaruutta voittanut ja hurjat 21 Itä-Länsi-ottelua pelannut Kohonen siirtyi viime kauden jälkeen Sotkamon Jymystä sarjatasoa alemmaksi. Tällä kaudella 43-vuotias Kohonen on esiintynyt lukkarina yhtä vaille jokaisessa oululaisten sarjapelissä. Lippo on 16 pelaamastaan ottelusta voittanut 11, mikä oikeuttaa sarjan kolmossijaan.



– Kenties kauden odotetuin kotiottelu. Toivottavasti saadaan myös uusi yleisöennätys meidän tälle kesälle, kun hyvää keliäkin luvattu. Onhan Kohonen varmasti esikuva ollut meidän monille nuorille ja kokeneemmillekin pelaajille, muistuttaa Laukaan Urheilijoiden pelinjohdosta Jukka Salmela.



Laukaa päätti viime viikonloppuna viiden ottelun tappioputkensa, kun Vähänkyrön Viesti kaatui 2-0 (4-2, 2-1).



– Todella tärkeä voitto. Näistä jäljellä olevista kotipeleistä pitää ottaa riittävä annos pisteitä. Oulua vastaan lähdetään altavastaajina, mutta realistisena näen meidän mahdollisuutemme heitäkin vastaan, Salmela tuumii.



Laukaalaiset ovat 15 ottelustaan voittaneet kuusi ja hävinneet yhdeksän. LU:n sarjasijoitus on yhdeksäs. Runkosarjan päätteeksi Ykköspesiksen heikoin tippuu suoraan suomensarjaan ja sijoille 10 sekä 11 jääneet pelaavat putoamiskarsinnan. Nyt kymmenentenä oleva Ylivieska on LU:ta vain kolme pinnaa perässä, kun runkosarjaa on laukaalaisilla jäljellä yhdeksän peliä.



– Ennen juhannusta oltiin tosi hyvissä asemissa, sitten tuli tappioputki. Ollaan kuitenkin sarjassa semmoisilla sijoilla, mitä pystyi realistisesti alun perin ajattelemaan. On ajettu meidän juniori-ikäisiä sisään ja hyvin he ovatkin pelanneet, Salmela näkee.



– Meidän tavoite on säilyttää sarjapaikka ilman karsintoja. Sen suhteen kaikki on vielä ok, mutta ainakin Ylivieska tulee sieltä kovaa eli pisteitäkin tarvitaan.



Loukkaantumisrintamalta ikäviä uutisia tuo hyvin ykköskärjessä sisäpeliä pelannut Jani Raami. Salmela kertoo, että Raami loukkasi itseään edellisen ottelun alkuverryttelyssä ja on toistaiseksi sivussa. Sitä Salmela ei vielä tiennyt tai paljastanut, tuleeko yhteistyöjoukkue Siilinjärven Pesiksestä apuja Oulu-otteluun. Vähäkyrö-voitossa lukkarina esiintyi mainiosti Heikki Rantanen, joka on tällä kaudella pelannut yhden ottelun myös Superpesistä SiiPe-paidassa.



Miesten Ykköspesistä Hippoksella: Laukaan Urheilijat – Oulun Lippo pelataan sunnuntaina 21. heinäkuuta klo 16:00.