Pesäpalloliitto pohtii Itä–Lännen siirtoa elokuulle, myös EM-yleisurheilun ja Kuninkuusravien kohtaloa selvitetään

Pesäpallon Itä–Länsi-otteluja ei pelata Porissa 3.–4. heinäkuuta, Pesäpalloliitto kertoo tiedotteessaan. Pesäpalloliitto selvittää, voiko arvotapahtuman pelata vasta elokuussa.

Päätös tapahtuman siirrosta liittyy Suomen hallituksen eiliseen linjaukseen kieltää yli 500 hengen yleisötapahtumat heinäkuun loppuun asti.

Kuinka suuri taloudellinen tappio tulee, jos Itä–Länttä ei järjestetä ollenkaan?

– Ei ole vielä laskettu sillä tarkkuudella, että voisin kommentoida, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta kommentoi STT:lle.

Itä–Länsi-tapahtumat ovat perinteisesti keränneet tuhansia katsojia ja olleet koko pesäpalloperheen yhteinen tapahtuma. Viikonlopun aikana otteluissa ovat mitelleet paremmuudesta miehet, naiset, pojat ja tytöt. Onko sellaista vaihtoehtoa, että Itä-Länsi pelattaisiin tyhjille katsomoille?

– Tuollaista vaihtoehtoa ei ole ollut toistaiseksi, Pitkäranta sanoi.

Miesten Superpesis käyntiin aikaisintaan heinäkuussa

Pesäpallokauden piti alkaa jo huhtikuussa Espanjan Fuengirolassa, mutta kausi ei ole vielä alkanut koronaviruksen takia. Seuraava merkkipaalu kauden aloituksen ratkeamisessa on 3. toukokuuta, jolloin Suomen hallituksen on määrä päättää kokoontumisrajoituksien jatkosta tai poistamisesta. Toistaiseksi yli kymmenen hengen kokoontumiset on kielletty.

Superpesiksessä miesten kausi alkaa Pesäpalloliiton mukaan aikaisintaan 1. heinäkuuta poikkeusjärjestelyin. Tapahtuman väkimäärä ei saisi ylittää viittä sataa.

Liiton mukaan sarjojen pelaaminen edellyttää yhteistyökumppanien merkittävää taloudellista tukea.

– Joukkueilla etenkin miesten Superpesiksessä on merkittävät lipputulot ja oheismyynti otteluissa. Jos pelattaisiin tyhjille katsomoille tai alle 500 katsojalle, tulovirta jäisi tulematta tai normaalia pienemmäksi, Pitkäranta selvensi.

– Kulut eivät kokonaan katoa mihinkään, vaikka pelattaisiin tyhjille katsomoille. Toki seurat eivät esimerkiksi tekisi tiettyjä hankintoja tai ostaisi palveluita, jos niitä ei olisi kukaan katsoja tarvitsemassa. Silloin kulut pienenisivät. Silti kulut eivät kokonaan lopu, Pitkäranta muistutti.

Jotta pelaaminen onnistuisi, poikkeusjärjestelyihin pitäisi sitoutua seurojen, pelaajien ja tuomareiden.

– Ajatus on, että kuunnellaan kaikkia osapuolia. Tämä on kaikkien peli, Pitkäranta vastasi kysymykseen siitä, voiko yksi poikkiteloin asettuva saada aikaan sen, ettei voida pelata ollenkaan.

Kausikortteja ostaneiden kohtalo pitää ratkaista

Naisten kausi voisi alkaa jo kesäkuussa, jos alle 500 hengen tapahtumia voi silloin järjestää. Naisten otteluissa yleisömäärät nousevat yli 500:n vain muutamalla paikkakunnalla. Suosituinta naisten Superpesis on Porissa, jossa katsojia on usein yli tuhat.

Etenkin miesten puolella ongelmaksi voi nousta se, miten kausikortin hankkineet valikoidaan otteluihin. Jotkut seurat ovat voineet myydä yli 500 kausikorttia. Jos peleihin pääsee alle 500 ihmistä, ratkaistavaksi jää se, miten päätetään kausikortin ostaneet sisäänpääsijät.

– Tämä on yksi asia, joka pitää ratkaista. Ratkaisu tapahtuu seurojen päässä, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Pitkäranta sanoi.

EM-yleisurheilun kohtalo määrittää kotimaisten kilpailujen aikatauluja

Elokuisten yleisurheilun EM-kilpailujen kohtalo ratkaisee, mihin kesä-heinäkuun yleisurheilukilpailut voi siirtää. Suomen hallituksen keskiviikkoinen linjaus suurten yleisötapahtumien kiellosta pakottaa etsimään uudet kisapäivät Kuortaneen juhannuskisoille sekä Jyväskylässä ja Lahdessa järjestettäville gp-kisoille.

– Varapäiviä on jo katseltu, mutta nyt ei ole syytä tehdä ratkaisuja ennen kuin tiedetään, onko elokuussa EM-kilpailuja vai ei. Odotamme myös, mitä hallitus päättää kokoontumisrajoituksista 3. toukokuuta, Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto sanoi liiton tiedotteessa.

Pariisin EM-kilpailujen on määrä olla 25.–30. elokuuta. Euroopan yleisurheiluliiton (EA) hallituksen jäsenen Antti Pihlakosken mukaan on yhä kolme vaihtoehtoa.

– Vaihtoehdot ovat, että EM-kisat järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaan, siirretään vuoteen 2021 tai perutaan kokonaan, Pihlakoski kertoi.

Päätöstä EM-kilpailuista odotellaan toukokuun alussa. EA:n hallitus on seuraavan kerran koolla 8.–9. toukokuuta.

– EM-kilpailujen järjestämistä koskevassa päätöksenteossa keskeisessä roolissa ovat Ranskan viranomaiset, Pihlakoski muistutti.

Torstaina Urheiluliitto päätti, että kesäkuun 17. päivälle suunnitellut Lapinlahden Tähtikisat perutaan.

– Elokuulle suunniteltujen Espoon gp-kisojen, Paavo Nurmi Gamesin ja Turun Kalevan kisojen sekä syyskuun alun Tampereen Ruotsi-ottelun järjestelyt sen sijaan jatkuvat normaalisti, Aalto sanoi.

Hippos linjaa Kuninkuusravien jatkoa perjantaina

Raviurheilusta vastaava Suomen Hippos linjaa Kuninkuusravien tilannetta perjantaina. Tämän vuoden Kuninkuusravit oli määrä kisata heinä-elokuun vaihteessa Seinäjoella, mutta ne eivät toteudu alkuperäisessä aikataulussa.

– Esitämme, että saisimme järjestelyoikeudet ensi vuodelle, kertoi Seinäjoen ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää STT:lle jo keskiviikkona Suomen hallituksen linjattua yleisötapahtumien rajoituksista.

Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen sanoi torstaina, että Seinäjoen Kuninkuusravien siirtyminen ensi vuoteen on yksi vaihtoehto. Silloin myös Forssan Kuninkuusravit pitäisi siirtää vuodella, koska ravikesän päätapahtuma on myönnetty Pilvenmäen radalle vuodelle 2021.

– Tämä on spekulaatiota, Mäkinen totesi.

Kuninkuusravit kerää vuosittain tuhansien katsojien yleisöt, eikä ravikesän päätapahtumaa voi ajatella kisattavaksi ilman katsojia.

Ravitoiminta on ollut Suomessa keskeytyksissä 18. maaliskuuta alkaen. Naapurimaassa Ruotsissa raveja järjestetään ilman yleisöä tiukkojen säädösten turvin, ja Hippos toivoo samaa Suomeenkin elokuun alkuun asti.

– Emme ole saaneet vielä viranomaisilta tietoa siitä, onko ravien aloittaminen mahdollista ilman yleisöä. Perjantaina emme pysty tätä asiaa vielä päättämään, Mäkinen ennakoi Hippoksen hallituksen kokousta.