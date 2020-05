Pesäpallon sarjakausi lähellä alkamista kesäkuussa – "Kaikki valmiudet ovat olemassa"

Myös pesäpalloilun koronapandemian takia lykkääntynyt sarjakausi on entistä lähempänä alkamista. Lajiliitto haluaisi kauden alkavan kesäkuussa.

Pesäpalloliiton liittojohtokunta käsitteli kautta 2020 keskiviikkona. Lopulliset päätökset kauden aloittamisesta tehdään aluehallintovirastoilta saatavien tarkempien ohjeistusten jälkeen. Eri sarjojen kilpailutoiminta alkaisi porrastetusti.

Hallitus tiedotti maanantaina mahdollisuudesta käynnistää urheilukilpailut ja -sarjat 1. kesäkuuta alkaen erityisjärjestelyin. Urheilutapahtumassa voi olla kesäkuun alusta lähtien yli 50 mutta alle 500 ihmistä, jos tilaisuuden turvallisuus voidaan varmistaa erityisjärjestelyin.

Yksityiskohtaisia ohjeistuksia tapahtumien ja toiminnan järjestäjille odotetaan aluehallintovirastoilta.

– Pesäpalloliitto antaa työrauhan Olympiakomitealle, ministeriöille sekä aluehallintovirastoille tulkintaohjeistuksen valmisteluun. Viranomaistahojen yhteistyönä haetaan nyt yhtenäisiä tulkintoja rajoituksien käytännön soveltamiseen liikunnassa ja urheilussa, kertoo Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta tiedotteessa.

Harjoittelua pienryhmissä

Pesäpalloliitto odottaa viranomaisilta tarkkoja ohjeita erityistoimenpiteistä, joita kaikkien osallistujien turvallisuus ja terveellisyys otteluissa edellyttävät.

– Kun näihin asioihin saadaan selvyys, pallot nousevat ilmaan heti kesäkuussa. Kaikki valmiudet siihen ovat olemassa, Pitkäranta jatkaa.

Liitto on ohjeistanut uudelleen joukkueiden yhteistoimintaa ja yhteisharjoittelua, kun useat kunnat ja kaupungit ovat avanneet liikuntapaikkojaan. Harjoittelu on sallittua pienryhmissä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on voimassa toukokuun loppuun.

Pääsarja Superpesiksen kotisivuilla miesten ja naisten pääsarjojen 20. maaliskuuta päivitetyssä otteluohjelmassa avauskierrokset olisivat kesäkuun alussa. Alun perin Superpesiksen piti alkaa Espanjan Fuengirolassa huhtikuun lopussa.