Pesiksen lajilegenda Toni Kohonen palaa Superpesikseen, mutta tavallisuudesta poikkeavalle pelipaikalle

Kouvolan Pallonlyöjät teki ensi kauden kattavan sopimuksen kaikkien aikojen pesäpalloilija Toni Kohosen, 43, kanssa. Kohosen viime kausi vierähti Ykköspesiksessä Oulun Lipon peliasussa, mutta nyt hän palaa Superpesikseen.

Kymmenen SM-kultaa voittanut Kohonen on pelannut 22 kertaa Itä–Länsi-ottelussa, ja hänet on valittu 13 kertaa vuoden lukkariksi. KPL:ssä ulkopelipaikka vaihtuu polttolinjaan.

– En ole koskaan pelännyt haasteita, enkä pelkää tätäkään. Harjoituskaudella myös lukkarit tekevät säännöllisesti kenttäpelaajan ulkopeliharjoitteita, ja olen sitä paitsi pelannut yhden Itä–Lännen polttolinjassa, Kohonen muistelee tiedotteessa.

KPL saavutti viime kaudella Superpesiksen pronssimitalin. Kiteeläislähtöinen Kohonen pelasi KPL:ssä edellisen kerran 2007–10 ja saavutti kaksi SM-hopeaa.

– Se oli tosi hienoa aikaa, ja tulen erittäin mielelläni takaisin Kouvolaan, joka on todellinen urheilukaupunki ja jossa Koplalla on hienot fanit. Joukkueessa on potentiaalia edetä aina loppuun asti, mutta työtä on vielä ennen kautta paljon edessä, Kohonen kommentoi.