Petteri Koponen ei selitellyt joukkueensa kehnoa kautta – "Homma ei vain toiminut"

Koripallon saksalaisjätin Bayern Münchenin pettymykseen päättynyt kausi jätti karvaan maun joukkueen suomalaispelaajan Petteri Koposen suuhun. Bayern lähti kesäkuun alussa alkaneeseen Saksan Bundesliigan lopputurnaukseen hallitsevana mestarina ja yhtenä ennakkosuosikeista. Putoaminen tuli kuitenkin jo puolivälierässä, kun Ludwigsburg kaatoi baijerilaiset kahden ottelun yhteistuloksella 160–157.

– Meiltä oli huonoa tekemistä heti alusta saakka. Hävisimme lopputurnauksessa kolme peliä emmekä pelanneet missään vaiheessa hyvin. Tietenkin meiltä puuttuivat (sentteri) Greg Monroe ja (takamies) Nihad Djedovic, jotka ovat meille tärkeitä pelaajia, mutta emme vain yksinkertaisesti pelanneet hyvin. Homma ei vain toiminut, Koponen tiivisti Koripalloliiton tiedotteessa.

Bayern pelasi tällä kaudella myös Euroliigaa, jonka kautta ei pelattu loppuun saakka koronaviruksen takia. Joukkue oli keskeytyshetkellä sarjan viimeisenä.

Bayern vaihtoi tammikuussa valmentajaa, kun apuvalmentaja Oliver Kostic nousi Dejan Radonjicin tilalle päävalmentajan paikalle. Vaihdos ei kuitenkaan tuonut toivottua ryhtiliikettä.

Omat suoritukset jättivät parannettavaa

Koponen ei ollut järin tyytyväinen myöskään omaan kauteensa. Koko kauden keskiarvot Saksassa olivat 8,1 pistettä, 1,4 levypalloa ja 2,0 syöttöä. Euroliigassa keskiarvot olivat 6,8 pistettä, 1,2 levypalloa ja 1,5 syöttöä. Kolmen pisteet heitot upposivat jälleen tarkasti, sillä Koponen pussitti molemmissa kilpailuissa bonusviivan takaa 50 prosentin tarkkuudella.

– En ole missään nimessä tyytyväinen omaan kauteeni. Kun joukkueella menee huonosti, niin siinä täytyy jokaisen katsoa peiliin.

– Minulle mahtui kauteen hyviä ja huonoja pelejä, ja siinä mielessä se oli vähän samanlainen kuin joukkueen. Välillä olin hyvin pelissä sisällä ja tuli onnistumisia, mutta joskus taas tuntui siltä, etten päässyt lainkaan peliin tai rytmiin mukaan. Ei voi olla tyytyväinen, kun joukkueellakaan ei mennyt hyvin, Koponen analysoi.

32-vuotiaalla Koposella on Bayernin kanssa vielä sopimusta ensi kausi jäljellä.

– Varmaan tulemme jossain vaiheessa juttelemaan, että mikä on seuran tilanne ja mikä on minun tilanteeni. Minulla on vielä ensi kaudesta sopimus, mutta ikinä ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan.