Pihtiputaalaiset jyräsivät lauantaina: "Luulen, että johtaja on tyytyväinen"

Pihtiputaalaistallista Vieremälle matkanneet ravurit olivat elementissään, sillä ne kilpailivat neljässä Toto75-lähdössä ja jokaisella kerralla oli tuloksena voitto. Antti Ojanperä vastaa kyseisten hevosten valmennuksesta ja niitä ohjasti Santtu Raitala.

Kaikki olivat ykkössuosikkeja. Palkintorahoja kertyi yhteensä 21500 euroa.

– Luulen, että johtajakin on Solvallassa nyt tyytyväinen, jos on edes tähän asti malttanut lähetystä seurata, Raitala viittasi tallipäällikön Tukholman ravireissuun, joka tosin on työmatka.

Edellä mainitun suurtapahtuman vuoksi Ylä-Savossa ravattiin vasta illalla. Malecon voitti viimeisen lähdön, joka ajettiin juuri ennen kymmentä. Ruunan tallikaveri Tir Du Caux oli paras avauskohteessa ja Siirin Sälli jatkoi menestystä heti seuraavassa lähdössä. Myös Gute Band otti ykkösrahat. Se kilpaili Suomessa kahdeksannen kerran ja voitti ensimmäisen kerran.