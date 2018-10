Pihtiputaalaistalliin talliin kaksi Toto76-voittoa

Pihtiputaalaistallista oli matkassa kolme hevosta, ja ne kaikki ylsivät Toto76-kohteissa kärkikolmikkoon. Malecon nappasi Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalista 15 000 euron ykkösrahat, ja Cash No Limit täydensi siinä menestystä kolmossijallaan. Vappuäijä oli jo edellisestä lähdöstä ottanut valmentajan itsensä ohjastamana kolmen tonnin arvoisen voiton.

Malecon ratkaisi suurelta osin lähtökiihdytyksessä, sillä neljävuotias ruuna oli siinä nopein. Ari Moilasen ajokki ei sen jälkeen luopunut paikastaan.

-Vitsi, kun se näytti hyvältä, kun siihen keulaan pyrähti. Olo oli jotenkin luottavainen. Hevonen ei ollut aiemmin varsatähden oloinen, mutta nyt se menee koko ajan eteenpäin, valmennustiimiin lukeutuva Jutta Ihalainen kertoi.

Toisena suurkilpailuna ajettiin kaksivuotiaille tarkoitettu Hevosenomistajapokaali, jossa voittaja palkittiin 20 000 eurolla. Siitä meni orimattilalaisen Timo Korvenheimon talliin peräti kolmoisvoitto.

Parhaimmaksi osoittautunut Battle Jack oli tosi vaikean Toto76-kierroksen suurin yllättäjä. Peliprosentit olivat sen kohdalla vain 0,55. Edes kuusi oikein -tuloksia ei lopulta löytynyt yhtään.

-Töitä on tehty kovasti ja yritetty etsiä parempia hevosia. Nämäkin on itse löydettyjä ja kimpat kasattu. Siten on koko ajan ollut kovasti oma-aloitteisuutta. Ei näitä kukaan ole tuonut, Timo Korvenheimo selvitti taustoja.

TOTO76 LÄHTÖ LÄHDÖLTÄ:

Lähtö 1, nro 8 Sävel-Taika: Ehti avoimen luokan tammoille tarkoitetussa sarjassa juuri ennen maalilinjaa ensimmäiseksi. -Saatiin yllättävän hyvä juoksupaikka kolmannesta parista ulkoa, Olavi Oja-Nisula siunaili.

Kuudenneksi pelatuin, 2,22 %. Rivin arvo 6,90 euroa.

Lähtö 2, nro 12 Por Nie Rock: Kiri loppusuoralla ulkoratoja pitkin vahvasti. -Olimme vähän tukalissa paikoissa, mutta tämä on oikein työmies, joka puurtaa hyvin, Ari Moilanen kehaisi. Seitsemänneksi pelatuin, 2,93 %. Rivin arvo 206,40 euroa.

Lähtö 3, nro 6 Battle Jack: Aloitti päätöskierroksen alkupuolella toisen perässä nousunsa neljännestä parista ulkoa. -Timo Korvenheimo aloitteli hommia meillä ja on sitten kehittynyt valtavaksi treenariksi, Jarmo Saarela muisteli. Kahdeksanneksi pelatuin, 0,55 %. Rivin arvo 20366,40 euroa (6 kpl).

Lähtö 4, nro 3 William Pine: Otti kirivoiton. -En oikein osannut sanoa, onko hevosella varaa, mutta ajattelin, että kokeillaan, Esa Holopainen kommentoi. Viidenneksi pelatuin, 9,34 %. Rivin arvo 122198,70 euroa (1 kpl).

Lähtö 5, nro 3 Vappuäijä: Johti alusta loppuun. -Nyt oli hyvä päivä, Antti Ojanperä tiivisti. Eniten pelattu, 28,34 %. Rivin arvo 2366,40 euroa kuusi oikein -tuloksella.

Lähtö 6, nro 3 Malecon: Vastasi keulassa haastajalleen. -Pikkuisen Malecon sekotti ravia, joten en sen takia vetänyt korviakaan. Olisi ollut jonkun verran vielä pateja, Ari Moilanen vakuutteli. Neljänneksi pelatuin, 8,47 %. Rivin arvo 94659,90 euroa kuusi oikein -tuloksella.

Lähtö 7, nro 3 An-Valpuri: Nousi keulahevosen takaa kolmannella puolikkaalla sen kupeelle. -Tämä on ensimmäinen 76-voitto ja ensimmäinen pokaali, vaikka voittoja on tullut aikaisemminkin, valmentaja Jussi Hautanen riemuitsi. Viidenneksi pelatuin, 11,50 %. Rivin arvo 975,80 euroa.