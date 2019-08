Pihtiputaalla LiigaPloki hakee menestystä italialaisella valmentajalla ja maajoukkuetähdillä – uusiutunut joukkue pelaa ensimmäisen kerran lauantaina

Lentopallon ystävät ovat saaneet viimeisen viikon jännittää television ääressä, kun Suomen naisten maajoukkue palasi EM-kisatasolle 30 vuoden tauon jälkeen. Vaikka kisat päättyivät torstai-iltana tappioon Bulgariaa vastaan ja matka tyssäsi alkulohkoon, jäi käteen paljon positiivistakin, esimerkiksi Ranskan kaataminen sekä kahden erän voittaminen viime EM-kisojen pronssijoukkue Turkkia vastaan.



Pian on kuitenkin aika kääntää katseet kotimaan Mestaruusliigaan, jonka alkua odotetaan ainakin Pihtiputaalla, harvinaisen innokkaana. Uudistuihan LiigaPlokin joukkue viime kauden jälkeen niin pelaajistoltaan kuin valmennukseltaan rajusti.



Uudistuminen lähti valmennuksesta, kun keväällä LiigaPloki tiedotti seurahistorian ensimmäisestä ulkomaisesta päävalmentajasta. 40-vuotias italialainen Alessandro Lodi on aiemmin valmentanut kahdeksassa eri maassa. Suomesta Lodilla on kokemusta hänen toimittua naisten maajoukkueen apuvalmentajana vuonna 2017.



Edellinen LiigaPlokin päävalmentaja Jukka Koskinen siirtyi sivuun valmennettuaan pihtiputaalaisia kolme ja puoli kautta.



– Tiedettiin, että Lodi on vapaana ja kiinnostunut valmentamisesta Suomessa. Meidän entinen pelaajamme, Saana Koljonen, toimi tässä vinkin antajana. Tiedettiin myös, että Koskinen mietti omaa jatkoaan. Niinpä tämä mahdollisuus osui mainiosti ja ajankohta sopi meille, kertoo LiigaPlokin manageri Arto Ihalainen.



– Toki tässä saadaan nyt uusia tuulia toimintaan muutenkin.



Salla Karhu ja muita nimekkäitä vahvistuksia



Valmennusryhmän selvittyä LiigaPloki on tehnyt ison tukun nimekkäitä hankintoja. Kotimaisista hankinnoista kovin on 25-vuotias yleispelaaja Salla Karhu, joka kuului myös EM-kisajoukkueeseen. Aiemmin Karhu on pelannut muun muassa Hämeenlinnan Lentopallokerhossa voittaen yhteensä viisi SM-mitalia.



Ihalainen kertoo, että hankinnoissa tuoreella päävalmentajalla on ollut iso rooli.



– Lodi on ollut pelaajahankinnoissa aktiivinen. Meillä ei ole esimerkiksi opiskelupaikkoja tarjota, mikä sitoisi pelaajia Pihtiputaalle, mutta selvästi uuden valmentajan takia pelaajilla on nyt ollut halua tulla meille.



Karhun ohella muita merkittäviä kotimaisia hankintoja ovat esimerkiksi kaksi suomenmestaruutta LP Viestissä voittanut 23-vuotias Pilvi Kettunen, jo aiemmin 2016–2017 LiigaPlokissa pelannut 21-vuotias Vilma Ruuska sekä 19-vuotias hakkuri, maajoukkueessakin esiintynyt Yasmine Madsen.



Ulkomaan kentiltä seuraan saapui kolme yhdysvaltalaista: passariksi 22-vuotias Taylor Lindberg, keskitorjujaksi 23-vuotias Alexis Conaway sekä yleispelaajaksi 24-vuotias Maddie Palmer. Lindberg ja Conaway ovat aiemmin pelanneet USA:n yliopistosarjoissa, joten heille kyse on ensimmäisestä ammattilaissopimuksesta. Palmer on kotimaansa lisäksi pelannut Filippiineillä sekä Ranskassa.



Leveämpi materiaali tuo sisäistä kilpailua



Tuttujakin kasvoja pihtiputaalaisten riveistä vielä löytyy. Viime kauden joukkueesta jatkavat Venessa Loukonen, Elizabeth Field, Sini Koljonen ja Hilla Nousiainen.



– Neljä jatkajaa on samaa luokkaa kuin edellisilläkin kausilla, Ihalainen tuumii.



Siinä missä joukkue on edelliskautta nimekkäämpi, on pelaajia myös enemmän.



– Leveämpi rinki on hyvä etenkin monipuolisen harjoittelun kannalta. Lisäksi saadaan enemmän vaihtoehtoja pelipaikoille, kilpailua peliajasta. Se taas motivoi ja kehittää pelaajia, Ihalainen tietää.



Budjetti ei kasvanut – katsojien kiinnostus toivottavasti



Taloudellisesti joukkueen henkilöstöbudjettia ei ole kasvatettu. Sekä valmennuksen että pelaajiston osalta menot pysyvät managerin mukaan ennallaan edelliskausiin verrattuna.



Toisaalta mielenkiintoisen ja nimekkään joukkueen luulisi tuovan keskisuomalaisia lentopallon ystäviä katsomoihin entistä runsaammin.



– Keväällä ja alkukesästä oli kausikorttikampanja, jonka myötä myytiin edelliskauteen verrattuna noin 40 prosenttia enemmän kausikortteja. Yhteistyökumppanien kanssa tehdään töitä yhä kovasti, mukaan kyllä vielä mahtuisi, Ihalainen heittää.



Paluu mitalipeleihin?



Pelillisesti LiigaPloki ei ole vielä virallista tavoitetta asettanut. Se lienee selvää, että hankintojen myötä joukkue haluaa petrata rutkasti viime kaudesta, jolloin runkosarjassa tuli seitsemäs sija ja sen jälkeen puolivälierätappio Hämeenlinnalle. Pihtiputaalaisten paras saavutus naisten Mestaruusliigassa kautta aikain on pronssi, keväällä 2006.



-Koitetaan pysyä kilpailussa mukana, mutta muutkin joukkueet panostavat. Meillä on kiinnostava paketti ja uskon, että tuolla porukalla voidaan menestyäkin, Ihalainen sanailee.



Uusi päävalmentaja kävi vetämässä Pihtiputaalla kotimaisille pelaajille harjoitusjakson touko-kesäkuun vaihteessa. Heinäkuun lopulla Lodi aloitti LiigaPlokissa täysipäiväisesti. Nyt joukkue on harjoitellut uusia kuvioita jo useamman viikon ajan. Kun vielä Salla Karhu palaa EM-kisareissulta, on ryhmä kasassa.



Muuttunut LiigaPloki pelaa tämän viikon lauantaina kotisalissaan ensimmäisen harjoitusottelun, kun vieraaksi saapuu Oriveden Ponnistus. Naisten Mestaruusliigan kausi käynnistyy pihtiputaalaisten osalta kotiottelulla 27. syyskuuta sarjanousija Puijo Wolleyta vastaan.



Harjoitusottelu LiigaPloki – OrPo pelataan Pihtipudas-salissa 31.8. klo 16:00.