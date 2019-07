Piironen ja Mäkelä ennakkosuosikit Keuruun frisbeegolfin SM-kisoissa, Nokialla väläyttänyt Nieminen haastaja

Puolustava mestari Leo Piironen sekä viime vuoden EM-pronssimitalisti Väinö Mäkelä ovat ennakolta suurimmat mestarisuosikit, kun nelipäiväiset sunnuntaina päättyvät frisbeegolfin SM-kilpailut käydään viikonloppuna Keuruulla.

Piirosella on kolme mestaruutta, voittaessaan hän nousisi Timo Pursion rinnalle eniten mestaruuksia voittaneena. Mäkelä hakee vielä ensimmäistään, viime vuonna hän oli pronssilla ja toissa vuonna hopealla.

– Mielestäni Jalle Stoor ja Mikael Räsänen ovat myös suosikkeja mestariksi. Jesse Nieminenkin voi yllättää. Keuruun rata suosii niitä, jotka osaavat heittää pitkälle tarkasti, Mäkelä sanoi sunnuntaina Nokialla.

Niemisellä opiskelukiireitä

Nieminen oli sunnuntaina Nokialla päättyneessä European Open -ammattilaisturnauksessa paras suomalainen. Etenkin avauspäivänä hän oli loistava ja lähellä tehdä kierrosennätyksen, mutta kaksi bogia viimeisillä väylillä johtivat “vain” ennätyksen sivuamiseen.

– SM-kisojen paras sijoitukseni on viides, ja sitä lähden parantamaan. Keskiviikkona aloitin harjoittelun Keuruulla. En ole aiemmin kilpaillut siellä, Nieminen sanoo.

Niemisen mielestä Mäkelä ja Piironen ovat suosikit, mutta hänen mielestään Suomen kärkitaso on laaja, ja mitaleista taistelee hyvinkin kymmenen heittäjää. Mäkelä asuu Jyväskylässä, ja Keuruun rata on hänelle tuttu paikka.

– Mahdollisuuksiani nostaa kotikenttäetu ja se, ettei Seppo Paju tule kisoihin, Mäkelä arvioi.

Paju on urallaan ansainnut 77 360 euroa, selvästi enemmän kuin muut suomalaiset. Piironen on ansainnut 33 582, Mäkelä 21 168 ja vasta 20-vuotias Nieminen 8 704 euroa.

– Aloitan syyskuun alussa opiskelun Kuopiossa, enkä ole ajatellut osallistua ainakaan Yhdysvalloissa elokuussa pidettäviin MM-kisoihin, Nieminen valotti SM-kisojen jälkeisiä suunnitelmiaan.

Suomi on lajin kakkosmaa

Viime vuoden SM-kilpailut pidettiin Tampereella. Piironen voitti yhden heiton erolla Janne Hirsimäen. Naisissa Nokialla toiseksi sijoittunut Henna Blomroos voitti kahdeksalla heitolla Eveliina Salosen.

– Naisten puolella Blomroos, Salonen ja Nokialla kuudenneksi sijoittunut Heidi Laine ovat suosikkeja, arvioi Suomen frisbeegolfliiton toiminnanjohtaja Anniina Ihamäki.

Frisbeegolfilla on Suomessa noin 260 000 harrastajaa ja kenttiä on noin 700. Suomea pidetään Yhdysvaltojen jälkeen lajin kakkosmaana.

– Meillä on noin 3 000 kilpailulisenssiä, ja luku on kasvanut voimakkaasti 2010-luvulla. Nuoriakin on tulossa hyvin taistelemaan kärkisijoituksista, ainakin Niklas Anttila, Oskari Vikström ja Lauri Lehtinen ovat sellaisia, Ihamäki lisää.