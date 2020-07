Piispanen kelasi toisenkin Suomen ennätyksen – Huntington hurjana pituushyppypaikalla, Nokelainen säväytti naisten keihäässä

Pyörätuolikelaaja Toni Piispanen kelasi 51-luokan Suomen ennätyksen Lahdessa myös 200 metrillä. Ennätys kirjattiin lukemin 37,63. Henry Sundblom teki SE-ajan 37,31 53-luokassa.

Piispanen laittoi Lahden gp-kisat huippuvauhtiin heti alkuillasta, kun hän kelasi T51-luokassa Suomen ennätyksen 20,21. Hän kohensi entistä ennätysaikaansa 12 sekunnin sadasosaa.

– Ensimmäiset 20 metriä eivät menneet aivan huippuhyvin, mutta oli muuten onnistunut suoritus. Ei tarvinnut runtata loppua samalla tavalla kuin Lohjalla ja Espoossa, Piispanen kertasi kilpailua.

Piispanen arveli, että hän pystyy kauden mittaan vielä parempaan.

– Uskon, että minulla on nyt mahdollisuuksia 20 sekunnin alitukseen.

Leo-Pekka Tähti voitti T54-luokan. Hän ylsi kauden avauksessaan aikaan 14,34 lievässä vastatuulessa.

Huntington ennätystasollaan pituushypyssä

Seitsenottelija Maria Huntington teki tasaista jälkeä ennätystasollaan Lahden gp-kisojen pituushypyssä. Huntington sivusi avaushypyllään kauden kärkitulostaan 633 ja ylitti sen jälkeen neljällä hypyllään viimevuotisen ennätyksensä 644.

Huntington, 23, voitti kilpailun ennätyksellään ja kauden kotimaisella kärkituloksella 651, jonka hän ponnisti viimeisellä hyppykierroksella. Hän hyppäsi kilpailussa myös tulokset 648, 649 ja 646.

– Olen tyytyväinen varsinkin, kun meni päälle 650:n viimeisellä, Huntington kertoi Ylen tv-haastattelussa.

– Harjoituskaudella olen saanut vietyä nopeutta, voimantuottoa ja myös muita ominaisuuksia eteenpäin. Se näkyy nyt tuloksissa.

Huntington on kohentanut tällä kaudella ennätystään myös kuulantyönnössä. Korkeudessa hän on sivunnut ennätystään 185. Juoksulajeissa Huntingtonilla on ollut epäonnea, kun hän on joutunut 200 metrillä ja 100 metrin aitajuoksussa vastatuuliin.

Nokelainen keihästi yli 60 metriä

Keihäänheittäjä Heidi Nokelainen palasi lähes neljän vuoden jälkeen 60 metrin paremmalle puolelle Lahden gp-kisoissa. Nokalainen voitti kilpailun kauden kotimaisella kärkituloksella 60,43, joka on hänen uransa viidenneksi paras tulos.

Nokelainen, 29, oli uransa parhaassa vedossa kesällä 2016. Hän heitti silloin neljässä kisassa yli 60 metriä, ja kausi huipentui Lappeenrannassa ennätystulokseen 62,13.

– Sen jälkeen olen aika monta kertaa kelannut mielessä, miltä tuntuu heittää yli 60 metriä, Nokelainen tunnusti.

– Ihan niin hienolta se ei kuitenkaan tuntunut kuin kuvittelin, koska tiedän pystyväni vielä tätä parempaan.

Nokelainen siirtyi toissa vuonna olympiavoittaja Heli Rantasen valmennukseen. Kaksikko on keskittynyt parantamaan Nokelaisen vauhdinjuoksua, mutta kipakampi rytmi on vaatinut totuttelua.

– Juoksin nyt varmaankin samalla vauhdilla kuin kauden avauksessa Vantaalla. Tiesin, että se helpottuu, kun saan muutaman kilpailun alle, Nokelainen pohdiskeli lähes kuuden metrin kohennusta kauden avauksesta.

– Nyt heitto ei mennyt ihan läpi, mutta pienillä fiksauksilla siinä on edelleen parantamisen varaa.

Nokelainen kaipaa rivakan vauhdin päätteeksi lujempaa törmäystä tukijalkaan.

– Luulen, että tuki oli edelleen vähän koukussa, Nokelainen arveli.

Nokelainen kilpailee seuraavan kerran viikon kuluttua Tampereen Teemakisoissa.

Baas oli nopein naisten 400 metrillä

Tilastokärki Mette Baas, 19, voitti odotetusti naisten 400 metrin juoksun, mutta ennätyshaaveet hän joutui hylkäämään jo startissa. Lähtö komennettiin kolmesti takaisin ennen kuin juoksijat pääsivät pitkän odottelun jälkeen matkaan.

Baasin voittoaika oli 54,80, jolla hän jäi 23 sekunnin sadasosaa ennätyksestään ja kauden kotimaisesta kärkiajasta, jonka hän juoksi juhannuksena Saarijärvellä.

– Hyvä lähtöharjoitus, Baas tiivisti tunnelmat maalissa.

– Niin pitkään piti odotella lähtöyritysten välissä, että olisi melkein jo tarvinnut uuden verryttelyn. Lopulta onnistuin lähdössä hyvin, mutta loppu oli tasapaksu. Lähtöhäslinki söi selvästi lopputulosta.

Baasin päätavoite on tällä kaudella Kalevan kisoissa. Mestaruuden lisäksi hän tähtää Turun kisoissa elokuun puolimaissa ennätysaikaan.

– Kiva olisi päästä alle 54 sekunnin, Baas totesi.

Samuelsson kiristi voittoon 100 metrillä

Alkukaudesta miesten pikamatkoja hallinnut Samuli Samuelsson oli nopein myös Lahden gp-kisojen 100 metrillä. Kauden kärkiaika ja oma ennätys jäi kuitenkin vastatuulessa haaveeksi. Samuelssonin voittoaika oli 1,3 sekuntimetrin vastatuulessa 10,40.

– Tosi hyvä juoksu. Varmasti elämäni parhaita, kun ottaa huomioon vastatuulen, Samuelsson arvioi vauhtiaan.

– Vastatuulen tunsi lopussa selvästi.

Ville Myllymäki oli kilpailussa toinen ajalla 10,51 ja Samuel Purola kolmas ajalla 10,58.

Samuelsson oli kaudella 2017 uransa parhaassa vauhdissa sekä 100 että 200 metrillä ennen seuraavan kevään akillesvammaansa. Tuolloin Samuelsson juoksi silloiset ennätyksensä 10,30 ja 20,73, ja hankki mainetta varsinkin 200 metrin juoksijana.

Tällä kaudella Samuelsson on juossut vain yhden 200 metrin kilpailun, joka toi ajan 21,04.

– Juoksen edelleen molempia matkoja. Olen etsiskellyt 200 metrin kisoja, mutta niitä ei ole oikein tarjolla, Samuelsson kertoi.

– Seuraavaksi taidan silti juosta 100 metriä Tampereen teemakisoissa ensi viikolla. Tästä ajasta jäi sen verran hampaankoloon.

Samuelssonin kauden päätavoite on Turun Kalevan kisoissa.

Raitasen esteavaus painui yli kahdeksan ja puolen minuutin

Helsingin Kisa-Veikkojen Topi Raitanen jäi aikaan 8.30,53, kun hän juoksi kesän ensimmäisen 3 000 metrin estekilpailunsa. Raitanen nappasi selvän voiton Lahden gp-kilpailussa ennen Tanskan Jacob Dybdal Abrahamsenia (8.46,49) ja Nivalan Urheilijoiden Miika Tenhusta (8.55,89).

Myös Eemil Helander sai painettua aikansa alle yhdeksän minuutin, kun matka taittui miehen ennätysaikaan 8.59,31.