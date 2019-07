Pikajuoksija Anniina Kortetmaalla on edessään uransa suurimmat kilpailut – tunnelma muistuttaa olympialaisia, mutta vastustajien taso on etukäteen arvoitus

Universiadit eli monilajiset opiskelijoiden mestaruuskilpailut eivät herätä suuressa yleisössä juuri tunteita, mutta monelle urheilijalle kyseessä on kauden pääkilpailu.

Yksi heistä on hallitseva sadan metrin Suomen mestari Anniina Kortetmaa, jonka kauden pääpaino on Kalevan kisojen ohella universiadeissa. Kisareissu on Kortetmaalle jo toinen.

– Viime kerrasta jäi ainakin sellainen kuva, että urheilijat itse arvostavat näitä ja haluavat päästä kisaamaan. Nämä ovat kuitenkin aika isot kisat, urani suurimmat.

Parhaillaan käynnissä olevat kesäuniversiadit ovatkin nimenomaan tapahtumana vailla vertaansa. Tänä vuonna Italian Napoliin odotetaan yli 8 000 osallistujaa noin 150 maasta. Edellisen kerran kesäuniversiadit järjestettiin Taiwanin Taipeissa vuonna 2017, jolloin myös Kortetmaa oli mukana.

– Sehän on konseptina ihan erilainen kuin vaikka nuorten EM-kisat, joissa olen myös ollut. Sinne esimerkiksi mennään paikan päälle hyvissä ajoin, jotta ehtii valmistautumaan kisaan ja treenailemaan, Kortetmaa kertoo.

Urheilijat asuvat universiadeissa olympialaisten tapaan suuressa kisakylässä. Monilajisissa kisoissa tutustuu myös muihin urheilijoihin.

– Nyt kun menee toista kertaa, on mukavaa, että siellä on tuttuja muistakin lajeista.

Viime syksynä Kortetmaa muutti Jyväskylään ja vaihtoi seuraa Jyväskylän Kenttäurheilijoiden riveihin. Samalla valmentajaksi vaihtui Petteri Jouste, jonka kanssa harjoittelun määrä on kasvanut merkittävästi.

– Kovavauhtinen juoksu pysyy nyt treeneissä mukana ympäri vuoden, kertoo Kortetmaa.

Myös juoksutekniikkaa on viilattu. Harjoituksen muuttuminen on ainakin toistaiseksi pitänyt Kortetmaan vihoitelleet takareidet kivuttomina.

Uudessa seurassa on ollut Kannuksen Urassa aiemmin juosseelle Kortetmaalle kirittäjiä. Jousteen valmennettaviin kuuluvat myös Nooralotta Neziri ja Aino Pulkkinen.

– Meillä on sellaista hyvähenkistä kisailua siinä ryhmässä, sanoo Kortetmaa.

Hänen mukaansa harjoituksissa voi saada myös itsestään enemmän irti, kun vieressä on nopeita menijöitä. Kun kisatilanne on päällä harjoituksissakin, on radalle helpompi mennä myös tositoimiin.

– Tavallaan tottuu siihen, että on vieressä kovia kisailijoita.

Sijoitustavoitteiden asettaminen universiadeihin on hankalampaa kuin esimerkiksi MM-kisoihin, sillä muiden kisaajien tasoa on vaikea tietää. Osallistujien tulee olla riittävän nuoria ja opiskella korkea-asteella.

Lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloissa yliopisto-urheilu on todella kovatasoista, mutta kaikki huiput eivät välttämättä lähden rapakon takaa Napoliin kisaamaan. Esimerkiksi koripallossa Suomea edustaa niin sanottu haastajamaajoukkue, kun taas Yhdysvallat lähetti kisoihin Clemsonin yliopiston joukkueen. Yleisurheilussakin taso vaihtelee paljon.

– Mutta kovin kärki on aina kuitenkin kova, tietää Kortetmaa.

Kortetmaa juoksee universiadeissa molemmat pikamatkat. Urakka alkaa maanantaina sadan metrin alkuerillä.

– Toissa vuonna pääsin 200 metrillä välieriin, niin sitä samaa pitäisin nyt vähimmäistavoitteena.

Tällä kaudella Kortetmaan suuri haave on juosta sadalla metrillä alle 11,50:n. Ennätyksensä 11,59 hän juoksi Jyväskylän GP:ssä ennen juhannusta.

– Odotan kovasti, että se sieltä alittuisi. Tämä kausi on lähtenyt vähän hitaasti käyntiin. Joka kisassa juoksu menee pikkuisen eteenpäin, hän sanoo.