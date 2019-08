Pirkka-lehti: Lauri Markkanen avoimena perhe-elämästään – fanien takia yhdessäolosta ei tule välillä mitään

Jyväskyläläislähtöinen koripalloilija Lauri Markkanen kertoi Pirkka-lehdelle perhe-elämästään.

Vaimonsa Verna Ahon ja puolitoistavuotiaan Alvar-poikansa kanssa Chicagossa asuva Markkanen kertoo, ettei perhe halua luopua suomalaisesta elämäntyylistä. Lounasta tai illallista ei nautita ravintolassa, vaan ruoka tehdään ja syödään kotona yhdessä. Ostoksilla käydään ruuhka-aikojen ulkopuolella, jotta perhe saisi ostosrauhan.

Julkisuudelta ei kuitenkaan voi paeta aina, ja välillä se tekee perhe-elämästä vaikeaa.

– Olin perheen kanssa kirjastossa tällä Suomen-reissulla, ja tarkoitus oli mennä leikkinurkkaukseen lapsen kanssa. Samaan aikaan kirjastoon sattui tulemaan koululuokka, ja pojat tulivat pyytämään nimikirjoituksia koko ajan. Yhdessä olosta lähimpien kanssa ei tullut mitään.

Vaimonsa ja lapsensa lisäksi Markkasella on myös läheiset suhteet sukuunsa. Niin serkut, tädit kuin sedätkin ovat hänen mukaansa kiinteä osa perhettä. He vierailevat Markkasen luona monta kertaa vuodessa. Markkasen mukaan sukulaisia yhdistää todellinen kiinnostus koripalloon.

Koripallo auttaa Markkasta myös kaverisuhteiden ylläpitämisessä.

– Mulla on koripallo, joka vie mua eteenpäin ja pitää minut kiireisenä. Näen kavereita treeneissä joka päivä. Verna on yksin kotona ja joutuu etsimään kavereita. Siinä on meidän tavallisten päivien ero.

Poikaansa Markkanen ei kuitenkaan aio pakottaa lajin pariin.

– Tulee mieleen, että ihan sama mitä oma lapsi alkaa tekemään, kunhan tekee sitä, mikä on hauskaa. Loppujen lopuksi tärkeintä kai on, että on onnellinen. Eikä se tarkoita, ettei koskaan tarvitse tehdä epämukavia asioita.