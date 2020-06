Piskuinen Eibar sinnittelee putoamiskuilun reunalla

Pienen pieni Eibar taistelee kaikin voimin vastoin putoamista Espanjan jalkapalloliigasta. 27 000 ihmisen kaupunki on sarjan pienin, kuten joukkueen kotistadionkin. Siitä huolimatta Eibar kukisti torstai-iltana Espanjan liigassa paljon suuremman Valencian. Voitto oli Eibarin ensimmäinen sitten helmikuun.

Kotikentällään Eibarin ei tarvinnut itse onnistua maalinteossa. Valencian Geoffrey Kondogbia ohjasi voimalla Eibarin Pedro Leonin kulmapotkun omaan maaliin, mikä riitti kotijoukkueelle aina 1–0-voittoon asti.

Eibar on sarjassa viimeisellä säilyjän paikalla. Eroa putoamisviivaan on kuusi pistettä, kun sarjaa on jäljellä seitsemän kierrosta.

Espanjan liigan myöhäisottelussa Betis voitti Marc Bartran maalilla Espanyolin 1–0.

Liiga palasi koronavirusrajoitusten aiheuttamalta tauolta tässä kuussa.