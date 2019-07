Tuli on tauonnut – niin Laukaan pistooliammunnan SM-kisojen perjantai-illassa kuin kuvainnollisesti olympiapistoolissa.

Tuttuun tapaan voittajana radalta poistuu Marko Talvitie, moninkertainen Suomen mestari, maailmancup-menestyjä ja Laukaassa kaksi Suomen ennätystäkin aikanaan tehnyt konkariampuja. Hän sai meriittilistalleen uuden olympiapistoolin SM-kullan.

Talvitien, 42, lajipainotus on kuitenkin tällä hetkellä sotilasurheilussa. Puolustusvoimille työskentelevän lehtimäkeläisen on helpompi keskittyä muihin pistoolilajeihin kuin olympiapistooliin, joten aiemmasta ykköslajista on tullut hänelle siviililaji.

– Olosuhteet ja liiton asiat eivät ole sillä mallilla, että olisin lähtenyt siihen niin paljon satsaamaan, että ottaisin pankista lainaa. Työnantajan puolesta pystyisin varmaan saamaan vapaat ja matkat, mutta realiteetti on se, että Suomessa talvi on pitkä, sisäratoja on vähän ja harjoittelukulttuuria, mitä Suomessa tarvittaisiin maailmalla menestymiseen, ei ole, Talvitie toteaa.

Olympiapistooli elää Suomessa varsin seesteistä aikaa. Edellinen lajin olympiaedustaja on Petri Eteläniemi, joka ampui Atlantassa 1996 19:nneksi ja Barcelonassa 1992 kymmenenneksi.

Lajia vaivaa henkilöresurssipula. Kovan tason tekijöitä ei ole paljon, eikä yksinään omilla rahoilla harjoittelu kuulu ammattiurheiluun. Monen huipulle pyrkivän ampujan sparrausporukat sekä yhteiset leirit tekisivät lajille todella hyvää.

– Kyllä se tarvitsee ryhmäytymistä ja taustahenkilöitä. Onhan tämä yksinäistä puuhaa, jos ei ole sparrauskavereita, 51-vuotias Eteläniemi myöntää.

Talvitien toivot Tokion olympialaisiin pääsemisestä lepäävät ensi kevään Euroopan olympiakarsintaturnauksessa. Siellä on jaossa yksi olympiapaikka.

– Sinne voi lähteä yrittämään, mutta onnistumismahdollisuudet ovat aika pienet. Olympialaisiin pääseminen on nykyään jo iso saavutus lajissamme, olympialaisiin vieläkin haikaileva Talvitie sanoo.

– Oli jo minun aikanani. Muistan sen taistelun kisapaikoista. Atlantan 1996 paikkaa ei meinattu saada millään, Eteläniemi komppaa.

Kaksikon mielestä Suomi on jäänyt kansainvälisessä kilpailussa jälkeen. Itä-Euroopassa, Saksassa ja Aasiassa satsataan heidän mukaansa kovemmin ja valtion palveluksessa olevat ampujat ovat käytännössä ammattiurheilijoita.

– Siellä toiminta on systemaattisempaa ja ammattimaisempaa. Meillä enemmän harrastetaan tai ”vakavasti harrastetaan”, Eteläniemi sanoo.

– Onhan meilläkin apurahasysteemi ja valtion tukiraha, mikä on hieno asia. Sille tasolle pääseminen on taas oma juttunsa. Jos siellä ei ole, täytyy laittaa aika paljon rahaa omasta kukkarosta, Eteläniemi pohtii.

Suomen arvokisamenestyksen suurin haaste on nuorten sitouttaminen lajiin. Tulevaisuuden olympiakävijöitä ei ole tällä hetkellä näköpiirissä.

– Olemme tietynlaisessa välitilassa, jossa haemme uutta vauhtia. Sanoisin, että seuraavaan olympiadiinkin alkaa olla kiire, jos meinaa saada jonkun menestymään. Pitäisi olla joku nouseva kyky, joka olisi miesten SM-finaalissa kärkikahinoissa ja ponnistaisi sieltä kansainväliselle tasolle, Eteläniemi pohtii.

Harrastajamäärien vähenemisen syynä voivat olla tiukentuneet aselait.

– Se voi nostaa kynnystä tulla pistooliammunnan pariin tai madaltaa kynnystä vaihtaa lajia, Eteläniemi pohtii.

Lakimuutokset eivät voi olla ainoa syy. Suomen haulikkoampujilla menee lujaa, ja esimerkiksi Lari Pesonen on jo ansainnut skeetin olympiapaikan.

– Siellä on sitä motivoitunutta porukkaa ja tiimitoimintaa. Rehellisesti sanottuna pistoolista se tällä hetkellä puuttuu, Talvitie harmittelee.

Toivoa ei ole kuitenkaan menetetty. Eteläniemi on Ampumaliiton pistoolinuorten tehoryhmässä valmennustehtävissä. Noin 20 nuoren joukossa on lupaaviakin, mutta huippulahjakkuudet puuttuvat.

– Kyllä se joku kultahippu jossain vaiheessa tulee. Sellaiset pitää pystyä ohjaamaan oikealla tavalla jatkamaan. Kun nuori on siinä iässä, missä havaitaan lahjakkuus, pitää löytää ne oikeat sanat ja tavat ohjata. Yhdenkin saaminen seuraavalle tasolle on puoli voittoa, Talvitie kertoo.

– Meillä on tehoryhmässä erittäin lahjakkaita nuoria, noin kourallinen. Mutta siihen me uskomme ja sen takia mäkin olen sitä työtä useamman vuoden tehnyt, Eteläniemi sanoo.

Pistooliammunnan SM-kisat jatkuvat Laukaassa läpi viikonlopun.