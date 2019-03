Pitääkö Mäkäräinen MM-mitaliputkensa ehjänä? Östersundin päätöspäivänä edessä yhteislähtö

Kaisa Mäkäräinen on ainoana suomalaisena mukana, kun ampumahiihdon MM-kilpailut Ruotsin Östersundissa päättyvät yhteislähtökisoilla. Naisten 12,5 kilometrin kilpailu alkaa kello 14.15 Suomen aikaa.

Mäkäräinen on jäänyt Östersundissa kauas kärkisijoista. Hän oli pikakilpailussa 12:s, takaa-ajossa 17:s ja normaalimatkalla vasta 45:s. Sekaviestissä hän oli Suomen joukkueessa 10:s ja pariviestissä Tero Seppälän kanssa 12:s.

Mäkäräinen on kaksissa edellisissä MM-kisoissaan ottanut kisojen ainoan mitalinsa päätösmatkalla yhteislähdössä. Hän oli pronssilla päätöspäivänä niin Oslossa 2016 kuin myös Hochfilzenissä 2017. Mäkäräisen MM-mitaliputki on kantanut vuoden 2015 MM-kotikisoista Kontiolahdella, jolloin hän oli normaalimatkalla pronssilla. Tällä vuosikymmenellä hän on jäänyt MM-kisoissa mitalitta vain 2013 Nove Mestossa.

Haastetta piisaa jo sääoloissa

Nähtäväksi jää, "pelastaako" kokenut Mäkäräinen jälleen kisansa viimeisellä mahdollisella hetkellä. Haastetta joka tapauksessa piisaa, jo pelkästään sääolojen osalta. Kovasti vaihdellutta säätä kisojen aikana tarjonnut Östersund tuo ennusteiden mukaan viimeiselle kisapäivälle jälleen lisää lunta ja tuulta.

– Kova päivä tulee kaikille. Kun sääennustetta katsoo, niin huollolle olosuhteet ovat todennäköisesti haasteelliset. Urheilijalle paikka on kova, kun on todennäköisesti uutta lunta ja vähän pehmeämpi rata. Ja tuuletkin saattavat nousta, saa nähdä mikä on päivän kunto sitten niiden suhteen, päävalmentaja Jonne Kähkönen ennakoi lauantai-iltana MM-päätöspäivää.

– Joten tarkkana on oltava, ihan jokaisella osa-alueella.