Piti olla yksi jyväskyläläinen, olikin kvartetti – Rockettesin muodostelmaluistelujoukkue on yksi MM-kotikisojen ennakkosuosikeista

Tapahtui niin, että saamamme vinkin perusteella marssimme Helsingin vanhaan jäähalliin jututtamaan Eveliina Tikkistä, 19.

Reilu vuosi sitten Jyväskylästä pääkaupunkiin muuttanut taitoluistelija on juuri nyt uransa ehkä hienoimman hetken pyörteissä. Hän on mukana Helsinki Rockettesin muodostelmaluistelujoukkueessa, joka on yksi MM-kotikisojen ennakkosuosikeista.

Kävikin niin, että Nordenskiöldinkadun perinteiseen halliin päästyämme, alkoi käsiä nousta.

”Minäkin olen Jyväskylästä. Niin, ja minä.”

Tilannetta aikamme kartoitettuamme selvisi, että Rockettesin (emoseura Helsingin Taitoluisteluklubi) 16-henkisessä MM-kisaryhmässä on peräti neljä Jyväskylän kasvattia.

Tikkisen ohella mitaleista taistelevat Erika Jantunen, Sara Rönkkönen ja Heta Saukkola.

– Sitä paitsi, he huomauttavat.

– Toisessa kisoihin osallistuvassa suomalaisjoukkueessa (Helsingin Luistelijoiden Marigold IceUnity) on myös kaksi jyväskyläläistä: Annika Schemeikka ja Nina Arisalo.

Moisesta Jyväskylä-invaasiosta ei voi vetää kuin yhden johtopäätöksen. Jyväskylän Taitoluisteluseurassa tehdään erinomaista työtä.

– JyTLS:n siipien suojissa olemme kasvaneet ja kehittyneet. Ice Diamonds -muodostelmajoukkueessa opimme, mitä urheilijanelämä tarkoittaa, Heta Saukkola kiittää.

– Toinen merkittävä tekijä oli urheilulukio, jossa me kaikki neljä opiskelimme.

Mutta Helsingin ympyröihin oli silti kiire.

– Kun ylioppilaskirjoitukset olivat ohi, muutin seuraavana päivänä pääkaupunkiin. Olin monta vuotta ajatellut, että tulen tekemään niin. Olin valmis.

Kvartetin toi Helsinkiin luistelu.

– Suomessa on neljä muodostelmaluistelun seniorijoukkueitta. Ne kaikki toimivat täällä, Erika Jantunen selvittää.

– Se vain menee niin, että jos juniorivaiheen jälkeen haluaa jatkaa lajia, on siirryttävä eteläiseen Suomeen.

Eveliina Tikkinen muutti Helsinkiin 17-vuotiaana.

– Asiaa helpotti, kun mukaan tuli Rockettesin juniorijoukkueessa Team Fintasticissa luisteleva reilun vuoden nuorempi Emmakaisa-sisko.

Silti siskosten irtautuminen kotoa oli rohkea ratkaisu.

– Mutta kun kuulin, että minut oli tasotestien perusteella hyväksytty Rockettesiin, se oli selvä peli. En enää enempää miettinyt, Eveliina kertoo.

– Alussa vanhemmat epäilivät ja yrittivät estellä. Mutta kyllä he sitten sopeutuivat ajatukseen.

Sara Rönkkösellä oli samanlaisia kokemuksia.

– Oletko nyt ihan varma, vanhemmat kysyivät.

– Vastasin, että olen. Ensin oli vähän totuttelemista, mutta nyt olen tosi tyytyväinen, että tulin.

Joku voi pitää muodostelmaluistelua hauskana pikkuharrastuksena. Hän on väärässä. Laji on vaativa ja kuluttava, sekä urheilullisesti että taloudellisesti.

Rockettes on yksi maailman parhaista joukkueista. Harjoittelusta valmentaja Kaisa Arrateigin valvovan silmän alla ei voi tinkiä. Muuten putoaa korkealta.

– Treenaamme 25 tuntia viikossa, Tikkinen kertoo.

Rockettesin kolme kertaa maailmanmestaruuteen luotsannut Arrateig on nykyään keskusteleva valmentaja.

– Yli kymmenen vuotta huusin ja yritin saada homman pelaamaan käskyttämällä, hän totesi Talouselämän haastattelussa 2016.

– Nyt juttelen paljon luistelijoiden kanssa. Kun joukkueelle antaa vastuuta, se motivoi urheilijoita.

Sattumaa ei ole, että Rockettesin jyväskyläläisluistelijat käyvät töissä. Jäävuoromaksut, matkat ja leirit nostavat henkilökohtaiset vuosikustannukset jopa 10 000 euroon.

– Siksi meidän kaikkien on pakko käydä töissä. Muuten tämä ei onnistuisi, Tikkinen sanoo.

Silti unelmansa kanssa eläminen kannattaa.

– Yhdessä koetut onnistumiset ovat mahtavia palkintoja, Sara Rönkkönen sanoo.

– Ja lajin vauhti. Sekä esiintyminen, muut lisäävät.

Uran huippuvaihe ei ole pitkä. Muodostelmaluistelijat lopettavat tavoitteellisen kilpailemisen yleensä ennen 24 vuoden ikää.

Perjantaina MM-kisoissa oli vuorossa lyhytohjelma. Rockettes esiintyi jäällä Edith Piafin tunnetuksi tekemän Hymni rakkaudelle -musiikin vietävänä.

Lopulliset sijoitukset ratkaistaan lauantain vapaaohjelmassa. Rockettes luottaa Radio Waves -fiiliksiin, joiden myötä liikutaan erilaisilla radioaalloilla.

– Se on puhutteleva ja leikkisä ohjelma, luistelijat kertovat.

He ovat harjoitelleet esitystä myös ilman musiikkia.

– Kun halli on täysi, musiikki saattaa hukkua yleisön pauhuun.