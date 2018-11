Pitkä tauko antoi Antti Ruuskaselle uutta kipinää – keihäsmiehen ura jatkuu vielä Tokion jälkeenkin

Syksyllä 2016 tehty olkapääleikkaus vei keihäänheiton kolminkertaisen arvokisamitalistin Antti Ruuskasen puolentoista vuoden kilpailutauolle, mutta toi myös jatkoaikaa Pielaveden Sampoa edustavan heittäjän uralle.

Pitkästä aikaa terveenä harjoituskauteen päässyt heittäjä puhkuu intoa ja sanoo uran jatkuvan vielä päätähtäimenä olevien vuoden 2020 Tokion olympiakisojen jälkeenkin.

– Olkapääleikkaus tehtiin pakon edessä. Taloudellisesti sitä seurannut pitkä kilpailutauko ei tietysti tehnyt hyvää, mutta terveyttä se antoi ja varmasti jatkoaikaa uralle, hyväntuulinen Ruuskanen sanoo.

Mies haluaa vuoden 2012 Lontoon olympiahopean sekä vuoden 2014 Zürichin Euroopan mestaruuden ja vuoden 2016 Amsterdamin EM-pronssin lisäksi palkintokaappiinsa mitalin myös Dohassa syksyllä järjestettävistä MM-kilpailuista.

– MM-mitali on karttanut minua ja se on hyvä tavoite Dohasta. Päätähtäin on edelleen Tokion vuoden 2020 olympiakisoissa, mutta jatkan vielä vuoden tai kaksi senkin jälkeen, jos terveyttä piisaa, Ruuskanen lupaa.

Tulevan kauden ohjelma poikkeaa melkoisesti normaalista arvokisavuodesta, sillä Dohan MM-kilpailut järjestetään Qatarissa syys-lokakuun vaihteessa.

Ruuskanen aikoo pitää kaksi kahden tai kolmen viikon ulkomaanleiriä harjoituskaudella ja yhden vielä ennen MM-kilpailuja totutellakseen Dohan kuumuuteen.

Kilpailukautensa mies aikoo avata kesäkuussa. Tarkoitus on heittää kauden aikana 10–15 kilpailua MM-kisat mukaan luettuna.

– Tavoite on MM-mitalin lisäksi liikauttaa tai ainakin hätyytellä omaa ennätystikkuani, viittaa Ruuskanen kesällä 2015 Porissa syntyneeseen ennätykseensä 88,98 metriä.

Peruskuntokaudella Ruuskanen on viime kesänä valmentajaksi tulleen Jyrki Blomin kanssa panostanut tauon jälkeen heittoharjoituksiin jo varhaisessa vaiheessa. He ovat pyrkineet korjaamaan Ruuskasta läpi uran vaivannutta tekniikkavirhettä.

– Heittäminen on leikkauksen jälkeen jäänyt vähiin, joten siihen on panostettu hyvissä ajoin. Heittovoimaan ja tekniikkaan olemme keskittyneet jo lokakuun alussa alkaneen peruskuntokauden aikana, Blom sanoo.

Ruuskasen oikea jalka on jarruttanut tuloa tukijalalle, mikä on vienyt vauhtia.

– Tämän takia veto lähtee liian nopeasti liikkeelle ja se vie heitosta sekä tehoja että korkeutta, kun käsi on jo pitkällä pönkän tullessa maahan, Ruuskanen selvittää tekniikkaongelmaansa.

Parempaan suuntaa on jo syksyn aikana Blomin mukaan menty.

– Nyt 70–75 prosentin tehoilla heitettäessä ei enää ole mitään ongelmaa. Täyden vauhdin heitossa ongelma vielä kiusaa, mutta olemme hyvällä tiellä, valmentaja kertoo.

Kun kuuntelee miesten tarinointia, huomaa, että kaksikko on nopeasti löytänyt yhteisen sävelen niin harjoituskentällä kuin sen ulkopuolellakin.

Blom on käytännössä aina läsnä lajiharjoituksissa. Vain yksi Ruuskasen heittoharjoitus on jäänyt häneltä väliin.

Harjoittelusta ja ohjelmoinnista kaksikko keskustelee paljon ja tekee siihen säätöjä tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

– Paljon ajatellaan, tuumitaan ja kikatellaan, tiivistää Ruuskanen miesten yhteistyöstä hymyssä suin.

Henkisestä valmennuksesta Ruuskanen ei ole innostunut.

– Käytän hengellistä valmennusta, sillä pyrimme käymään kerran vuodessa syömässä Pielavedeltä lähtöisin olevan arkkipiispa Leon kanssa, Ruuskanen huulittelee.