Pitkäaikaisen kilpailujohtajan äkillinen poismeno synkensi tunnelmia F1-varikolla – Valtteri Bottas muistelee Charlie Whitingia lämmöllä

Kun formula 1 -väki kokoontui Melbournen Albert Parkin radalle torstaina kauden avausviikonlopun alla, varjosti päivää yllättävä suru-uutinen. F1:n pitkäaikainen kilpailujohtaja Charlie Whiting kuoli äkillisesti torstaiaamuna keuhkoveritulpan takia.

Moni sai tiedon Whitingin poismenosta saapuessaan varikolle.

– Se oli aika shokki, kun tänään tulin tänne ja kuulin. Aluksi oli jotenkin vaikea uskoa sitä, kertoi Mercedes-kuski Valtteri Bottas STT:lle.

Vielä keskiviikkona Whiting, 66, oli ollut normaalisti töissä ja osallistunut Melbournen radan tarkastamiseen.

– Juuri eilen juttelin hänen kanssaan. Kävelin hänen kanssaan kaksi ensimmäistä mutkaa ratakävelyssäni. On vaikea sisäistää sitä, kun joku ei enää olekaan täällä, kertoi Ferrarin Sebastian Vettel.

Pidetty monitoimimies

Whiting oli varikolla paitsi pidetty myös äärimmäisen keskeinen hahmo. Kilpailunjohtajana vuodesta 1997 toimineen britin rooli oli laaja. Whiting esimerkiksi vastasi ratojen turvallisuudesta ja toimi virallisena lähettäjänä, joka sammutti lähtövalot kisan alussa. Hän myös teki päätökset esimerkiksi kisan keskeyttämisestä tai turva-auton lähettämisestä radalle.

Whiting toimi myös eräänlaisena gp-kisojen erotuomarina, joka antoi radalla tapahtuneita tilanteita tuomariston tutkittavaksi ja perusteli tuomariston päätöksiä medialle. Rauhallisena terveen järjen edustajana tunnettu Whiting toimi linkkinä kuljettajien ja lajin kattojärjestön FIA:n välillä kisojen aikana ja muutenkin.

Kuljettajat ovatkin usein radiossa käskeneet "kertomaan Charlielle", jos ovat kisatilanteessa katsoneet kokeneensa vääryyttä.

"Ikinä ei tiedä, milloin lähtö tulee"

Whiting aloitti työt F1:ssä Hesketh-tallissa vuonna 1977 ja työskenteli 1980-luvulla Brabhamilla. FIA:n palkkalistoilla hän aloitti vuonna 1988.

Whitingin tiedettiin suunnittelevan eläköitymistä lähiaikoina. Bottas ei tiedä, kuka pystyisi korvaamaan hänet pysyvästi.

– Hänellä on ollut niin monta hommaa. Hän on ollut kaikkien kuljettajien kontakti. Aina jos on ollut jotain huolia tai haluttu radassa jotain muutoksia tai ihan mitä tahansa turvallisuusasioita, niin Charlielle on sanottu ja hän on puskenut asioita eteenpäin, Bottas pohti.

– Toivon vaan että kaikki toimii nyt kisaviikonloppuna täällä, hänellä on ollut niin iso vastuu.

Bottas kertoo jutelleensa Whitingin kanssa usein.

– Hyvä tyyppi oli kyllä, tosi hyvä huumorintaju, kaikki tykkäsivät hänestä. Ikinä ei näköjään tiedä milloin se lähtö tulee. Ehkä taas muistutus kaikille, että pitää ottaa joka hetkestä kaikki irti

Myös Kimi Räikkönen kertoi pitäneensä Whitingia todella mukavana.

– Tosi ikävä uutinen, Räikkönen sanoi.

– Aina ollut hyvät välit Charlien kanssa. Hän piti ainakin kuskit ojennuksessa hyvin, ettei tule mitään hölmöilyjä.