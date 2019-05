Pitkämäki aloittaa keihäskautensa aikaisintaan juhannuksena

Keihäänheittäjä Tero Pitkämäki on kuntoutunut hyvin syksyn eturistisideleikkauksestaan, mutta lupailee palaavansa kilpailuihin aikaisintaan juhannuksena.

– Käytännössä kuntoutusvaihde on ohi. Tästä eteenpäin saa painaa kaasua niin paljon kuin sitä kaasua löytyy. Kilpailujen aikaisin mahdollinen alkamisajankohta ovat Kuortaneen juhannuskisat, ja se on siis aikaisin mahdollinen, Pitkämäki kertoi Urheiluliiton verkkosivustolla.

Seitsemänkertainen aikuisten arvokilpailumitalisti on leireillyt viime aikoina Teneriffalla. Urheilijan mukaan heitto kulkee lyhyellä vauhdilla, mutta lähiviikkoina heitto pitäisi saada toimimaan pidemmän vauhdin kera.

– Käsi toimii ja keskivartalo. Kehityskohde on jaloissa. Heitossa se näkyy niin, että jalat eivät ihan vielä pidä kuten pitäisi. Tukijalka vuotaa vähän ja terävyys puuttuu, kolme kertaa Vuoden urheilijaksi valittu Pitkämäki pohdiskeli.

Doha ei vielä ajatuksissa

Pitkämäen, 36, uraan on mahtunut useita loukkaantumisia, mutta nyt meneillään oleva toipumisprosessi on urheilijan mukaan vaikein.

– Se on iso homma kuntouttaa polvi eturistisideleikkauksen jälkeen. Suurin haaste siinä on ehkä kuitenkin ollut se, että haluaisin mennä eteenpäin kovaa vauhtia, mutta kehitys on sellaista, että kun on tietylle tasolle päässyt, eteenpäin meno on nihkeää. Se viimeinen 5–10 prosenttia, joka tarvitaan, on tiukassa, Pitkämäki kertoi.

Yleisurheilun MM-kilpailut järjestetään syys-lokakuun taitteessa Dohassa. Pitkämäki paaluttaa, että nyt tärkeintä on kuntoutuminen ja kilpailukuntoon pääseminen.

– Sitten ruvetaan ajattelemaan Dohaa, jos siihen kuntoon päästään.