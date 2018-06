"Pitkien puukkojen yö" ei järkytä Espanjaa

Portugalin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Fernando Santos kommentoi odotetulla tavalla Espanjan jalkapallomaajoukkueen valmentajahässäkkää. Vastustaja vaihtoi valmentajaa kaksi päivää ennen Iberian niemimaan joukkueiden MM-avausta, mutta Santos vähätteli tapausta.

– Espanja pelaa varmasti hyvän turnauksen, Santos juonitteli.

– En ihan tiedä, mitä naapurissa tapahtuu, mutta Fernando Hierro on hieno vastuuvalmentaja Espanjalle.

Alun perin Espanja kuului turnauksen suosikkeihin. Julen Lopeteguin johdolla se pelasi MM-karsinnat tappioitta. Lopeteguin Real Madrid -pestin ja potkujen jälkeen vastuu on naurettavan kokemattomalla Hierrolla.

Entinen maajoukkueen toppari nauttii varmasti pelaajien kunnioitusta, mutta pelaajat anoivat Espanjan liittoa pitämään Lopeteguin. Edes maajoukkueen urheilujohtajana toiminut Hierro ei tiettävästi kannattanut Lopeteguin erottamista.

Hierro ei kajoa taktiikkaan

Santosin mielestä Espanja on hionut pelitapaansa niin pitkään, ettei sitä järkytä edes "pitkien puukkojen yö Krasnodarissa", kuten El Mundo -lehti otsikoi valmentajakriisin.

Santos uskoo Espanjan pelin säilyvän ennallaan viime hetken sählingistä huolimatta.

– Espanjalla on ollut vuosikymmenen ajan sama pelitapa. En usko, että se yllättää meitä taktisesti, Santos kertoi.

Portugali on hallitseva Euroopan mestari, mutta MM-kisoissa se ei ole voittanut avausotteluaan 2004 kisojen jälkeen.

– Tästä tulee "El Clasico", Santos viittasi Espanjan mahtiseurojen Real Madridin ja Barcelonan keskinäisiin peleihin.

– Kyseessä on kaksi maata, joilla on paljon muutakin yhteistä kuin raja. Olemme naapureita, mutta meillä on myös valiotason jalkapallomaajoukkueet.

Santos vakuutti luottavansa joukkueeseensa perjantain MM-avauksessa Espanjaa vastaan ja myös jatkopeleissä.

– En halua olla ylimielinen. Sanon vain, että olemme täynnä toivoa.