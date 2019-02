Plokin ponnistus päättyi pahaan pyllähdykseen

LiigaPlokin sunnuntai-ilta lähti mallikkaasti käyntiin, kun pihtiputaalaisjoukkue lähti pelin alussa karkuun Mestaruusliigan runkosarjan voittoa hyppysissään pitelevältä LP Viestiltä. Ensimmäisen erän puolivälissä kotijoukkue oli marssimassa erävoittoon, kunnes LP Viestin kokenut valmentaja Tomi Lemminkäinen vaihtoi uusia pelaajia kentälle. Vaikka LiigaPloki piti pintansa, otti vierasjoukkue erävoiton 22–25.

– Alussa oltiin pulassa. Onneksi penkiltä löytyi laajuutta ja tuplavaihdolla saatiin käännettyä peli, Lemminkäinen mietti.

Toisessa ja kolmannessa erässä LP Viesti oli selvästi kotijoukkuetta edellä (15–25, 19-25). Näin täydet kolme pistettä matkasivat Saloon lukemin 0–3.

LiigaPlokin valmentaja Jukka Koskinen näki joukkueiden erossa selittävät tekijät pelin tulokseen.

– Tässä nähtiin, että LP Viestillä on rutiini voittaa ja laaja materiaali. Ensimmäisen erän he pystyivät ratkaisemaan ottamalla kovia pelaajia vaihtopenkiltä. Meillä ei sellaiseen ollut mahdollisuutta.

LiigaPlokin kentällä on ollut kauden aikana paljon vaihtuvuutta. Sunnuntaina jokaisessa erässä pelannut Anastasia Boricheva kertoi joukkueen panostaneen aloitukseen.

– Ekassa erässä lähdettiin haastamaan täysillä, kuten näkyi. Toisessa ja kolmannessa erässä taas ei saatu peliä oikein kunnolla käyntiin.

LP Viestin Lotta Piesanen oli tyytyväinen vaikeasti alkaneen ottelun tulokseen.

– Eka erä oli aika nihkeää, mutta loput olivat täysin meidän hallinnassa. Nämä vieraskentältä saadut täydet kolme pistettä ovat tärkeät.

Borichevan mukaan kuntokäyrä on hyvä.

– Oli hyvä olla pelaamassa, niin kuin aina. Omassa vireessä ei ole runkosarjan loppua ja pudotuspelejä kohti moittimista.

LiigaPlokin tehotilaston kärjessä ei ollut totuttuun tapaan yhdysvaltalainen Jeane Horton, sillä Lemminkäisen johdolla LP Viesti oli valmistautunut Pihtiputaan pistekoneen otteisiin.

– Hortonin torjuntaan panostettiin ja siinä onnistuttiin. LiigaPlokin hakkuri Alex Donaghy pelasi hyvin, häntä ei saatu koko pelissä kuriin.

Liberona LiigaPlokilla pelasi koko ottelun Hilla Nousiainen. Poikkeusta tavalliseen kokoonpanoon selittää Pihtiputaan joukkueessa jylläävä kuumetauti.

– Sini Koljonen on kipeänä, samassa taudissa voi olla Jeane Horton, sillä hänkin on normaalisti pirteämpi. Viikolla puolet joukkueesta oli kipeänä, joten harjoittelemaan ei oikein päästy.

Venessa Koljonenkin käväisi pelissä kentältä, vaikka hänen kauttaan pidettiin mahdollisesti jo päättyneenä polvivamman takia.

– Polvi on tutkimusten mukaan ehjä nyt, mikä on pudotuspelien ja harjoitusten kannalta hyvä juttu, vaikka toki hänellä on jäänyt pari kuukautta väliin.

Kahdella viimeisellä runkosarjaviikolla ratkeavat pudotuspelien parit. LP Viestillä on täydet mahdollisuudet runkosarjan voittoon, johon riittää yksikin voitto kolmesta pelistä. Pudotuspeliviivan yläpuolella kahden viimeisen paikan järjestyksestä taistelevat LiigaPloki ja Nurmon Jymy.

– Halutaan voittaa runkosarja, että saadaan kotietu pidettyä pudotuspelien kaikissa vaiheissa, Tomi Lemminkäinen totesi.