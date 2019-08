Pogba epäonnistui pilkulta, ManU jäi tasapeliin Wolvesin vieraana

Manchester United sai tyytyä tasapeliin Wolverhamptonin vieraana jalkapallon Englannin Valioliigan toisella kierroksella maanantai-iltana. Wolves ja ManU tasasivat pisteet maalein 1–1.

Kauden avausottelussaan ManU oli murskannut Chelsean maalein 4–0, ja Wolverhamptonissakin se meni ensimmäisellä puoliajalla johtoon. Ranskalaishyökkääjä Anthony Martial teki kauden toisen maalinsa vajaan puolen tunnin kohdalla. Martial laukoi maalin kattoon saatuaan Marcus Rashfordilta loistosyötön.

Wolves tuli tauolta terävästi, ja Ruben Neves toi isännät tasoihin, kun toista puoliaikaa oli pelattu kymmenisen minuuttia. Lyhyt kulmapotku pelattiin Nevesille rangaistusalueen rajalle, ja portugalilainen laukoi upeasti yläkulmaan.

ManUlle vihellettiin toisella puoliajalla myös pilkku, kun Conor Coady kaatoi Paul Pogban. Rui Patricio kuitenkin torjui Pogban yrityksen. Pogban valinta pilkun vetäjäksi oli pieni yllätys, sillä Rashford teki pilkulta maalin kauden avausottelussa.

Ole Gunnar Solksjärin valmentaman ManUn pelissä oli paljon hyvää, mutta joukkueen suoritus oli epätasainen. ManU loi hyökkäyspäässä paljon tilanteita mutta ei saanut hyödynnettyä niitä.

Kun Valioliigaa on takana kaksi kierrosta, vain Liverpoolilla ja Arsenalilla on täydet kuusi pistettä. ManU on neljässä ja Wolverhampton kahdessa pisteessä.