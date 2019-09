Pohja-ajan kaasuttanut Latvala taistelee Turkin kiviränneissä – Lappi piti kärkipaikan

Toyotan suomalaiskonkari Jari-Matti Latvala palasi kärkivauhtiin Turkin MM-rallin neljännellä erikoiskokeella ja kohensi asemiaan yhden varovaisen erikoiskokeen jälkeen. Latvala ajoi pohja-ajan perjantain ensimmäisellä ja myös kolmannella pätkällä, mutta suomi itseään toisen erikoiskokeen hidastelun vuoksi.

– Olin vähän vihainen itselleni, koska menetin niin paljon aikaa, mutta sain ainakin säästettyä renkaita, Latvala sanoi neljännen erikoiskokeen jälkeen WRC.comille.

Latvala kepitti neljännellä erikoiskokeella toiseksi tulleen Belgian Hyundai-kuljettaja Thierry Neuvillen viidellä sekunnilla. Espanjan Hyundai-kuljettaja Dani Sordo käänsi epäonnista rallia parempaan suuntaan ja oli pätkän kolmas ennen Fordin Teemu Sunista.

– Vaikea sanoa (kilpailusta), koska emme ole voineet olla rajoilla. Olemme menneet eteenpäin ja yritämme välttää ongelmia, Suninen viittasi kivikkoisiin teihin.

Citroenin Esapekka Lappi sijoittui viidenneksi neljännellä erikoiskokeella, mutta piti kilpailun kärkipaikkansa. Hän jopa kasvatti eroaan norjalaiseen Hyundai-kuljettaja Andreas Mikkelseniin.

– Olemme pysyneet poissa ongelmista, ja meillä ei ole ollut draamaa. Auto toimii hyvin. Tällä pätkällä olin liiankin varovainen, Lappi tuumi.

Edessä huoltotauko

Latvala nousi kilpailun kolmanneksi ja on 13 sekunnin päässä kärkimies Lapista. Suninen on viidentenä 16,6 sekunnin päässä kärjestä. MM-sarjaa johtava Toyotan Ott Tänak on kiidättänyt Toyotaansa kuudenneksi nopeimmin.

Skodan suomalaislupaus Kalle Rovanperä kaatoi autonsa katolleen aamulla ja on lisäksi kärsinyt rengasrikoista.

Turkissa on nyt edessä huoltotauko. Seuraava erikoiskoe alkaa kello 14.17.