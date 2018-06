Pohjanmaan derby pelattiin sopuisasti tasan Vaasassa

Ennen Vaasan Palloseuran ja Seinäjoen Jalkapallokerhon kohtaamista jalkapalloliigassa hehkutettiin urakalla, miten tärkeä peli molemmille joukkueille on. Tärkeähän se olikin ja peli sen mukaista, joten tasapeli 1–1 (1–0) ei ollut yllätys, vaikka tulos olikin näiden joukkueiden kesken ensimmäinen.

VPS on pelannut neljä peliä voitoitta, ja maaleja VPS on saanut niissä otteluissa aikaan kaksi. SJK puolestaan on pelannut kuusi ottelua voitoitta, ja maaleja niissä peleissä SJK on tehnyt kolme. SJK:n rasitteena on lisäksi lyhytjänteisyys valmennuksen suhteen.

Näihin tilastoihin ei siis voittoja tullut vieläkään.

Ensimmäinen puoliaika oli keskikentän taistelua, ja VPS käytti hyväkseen ainoan maalipaikkansa puoliajan lopulla. Alexander McQueenin mainiosta keskityksestä Omar Jama ei voinut erehtyä.

SJK:n tasoitus tuli tunnin kohdalla, kun pallo osui VPS-pelaajaa käteen. Johannes Laaksonen laukoi pallon takuuvarmasti pilkulta maaliin.

Peli ei sinällään näyttänyt suuria jalkapallon hienouksia, mutta tunnelmaa Hietalahden stadionilla riitti. Yleisöä oli paikalla 3 928, ja tunnelma nousi ravintolamyynnin kasvaessa.