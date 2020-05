Pohjanpalo maalasi heti paluupelissä, HSV menetti voiton viime hetkillä

Suomen maajoukkuehyökkääjä Joel Pohjanpalo sai maukkaan alun jalkapallolle koronaviruksen tuoman tauon jälkeen. Hän puski seuralleen HSV:lle 1–1-tasoituksen vieraskentällä Greuther Fürthiä vastaan Saksan kakkostason 2. Bundesliigan pelissä. HSV:lle peli päättyi kuitenkin pettymykseen, kun Fürth tasoitti loppuluvuiksi 2–2 ottelun viime hetkillä.

Pääsarjan 1. Bundesliigan Leverkusenista talvella HSV:hen lainattu Pohjanpalo ehti ennen koronakeskeytystä viimeistellä HSV:lle kaksi maalia viidessä pelissä, joten nyt saldo on hienosti kolme osumaa kuudessa ottelussa. Pohjanpalon tahti on vaikuttavaa myös siinä mielessä, että kuudesta pelistään hän on pelannut kokonaan vain yhden. Fürthiä vastaan hänet otettiin vaihtoon loppuvaiheissa.

Kitkerästä tasapelistä huolimatta HSV nousi sarjassa toiselle sijalle eli suoran nousijan paikalle. Wiesbadenille viime hetkillä hävinnyt Stuttgart on kolmantena, tasapisteissä HSV:n kanssa. Sarjakärki Arminia Bielefeld on seitsemän pistettä kaksikkoa edellä ja neljäntenä oleva Heidenheim neljä pistettä perässä, kun kierroksia on jäljellä kahdeksan.