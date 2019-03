Pois mustasukkaisuudesta ja lajikyräilystä – Jyväskylässä yleisurheilu ja jalkapallo vetävät köyttä samaan suuntaan

Usein ajatellaan, että urheilulajit kilpailevat keskenään nuorista. Eli että jokainen laji haluaa haalia mahdollisimman paljon lapsia mukaan toimintaansa ja vielä siten, että seuroissa ollaan mustasukkaisia, jos lapsella on mukana muitakin harrastuksia.

Jyväskylässä ei olla mustasukkaisia. Päinvastoin, parhaissa tapauksissa lajit tekevät jopa yhteistyötä. Tulevana kesänä yleisurheilu ja jalkapallo vetävät köyttä samaan suuntaan. Jyväskylän Kenttäurheilijat sekä jalkapalloseurat JJK Juniorit, Jyväskylän Pallokerho ja FC Vaajakoski tekevät yhteistyötä lapsiliikunnan kehittämiseksi. Seurat ovat suunnitelleet 5–12-vuotiaille lapsille Kortteliurheilukoulun.

– Idea syntyi seuratoimijoiden taustakeskusteluissa, joissa todettiin, että voitaisiin tehdä yhteistyötä, JJK Junioreiden junioripäällikkö Ari Laiho kertoi.

– Monilajisuuden kautta lapset viihtyvät paremmin ja urheilu-urat jatkuvat pidempään. Suurimpaan osaan urheilulajeista monilajisuus sopii, JKU:n valmennuspäällikkö Jarkko Finni uskoo.

Käytännössä Kortteliurheilukoulun harjoituksissa on elementtejä molemmista lajeista. Välillä paino on jalkapallossa ja välillä yleisurheilussa.

Jyväskyläläisseurojen yhteistyö herättänee urheilupiireissä keskustelua. Urheilun asiantuntijoiden keskuudessa on viime aikoina väitelty paljon siitä, missä vaiheessa nuoren on valittava päälaji, jonka ehdoilla kaikki tehdään. Yhtäältä lapsuusvaiheen monilajisuuden tiedetään antavan hyvät valmiudet myöhempää urheilu-uraa varten, mutta toisaalta erityisesti huippu-urheilun näkökulmasta ainakin tietyissä lajeissa tietyt taidot on kehitettävä kuntoon jo hyvin nuorena.

– Jalkapallo on aikaisen erikoistumisen laji, mutta ei me voida alle 12-vuotiaiden kohdalla lähteä rajoittamaan pois muita lajeja. Tuossa iässä joka tapauksessa pääasia on, että lapset liikkuvat paljon, Laiho korosti.

– Yleisurheiluhuipulle on noustu monenlaisilla taustoilla. Esimerkiksi ensimmäisenä yli 9 000 pistettä kymmenottelussa saavuttanut Roman Sebrle aloitti yleisurheilun 17-vuotiaana. Sitä ennen hän oli harrastanut neljää eri pallopeliä. Myös meillä JKU:ssa on useita jalkapallotaustaisia urheilijoita, Finni huomautti.

Entäpä eivätkö toimijat ole huolissaan siitä, että lahjakkaat nuoret karkaavat yhteistyön myötä lopulta juuri siihen toiseen lajiin? Laiho uskoo, että jalkapallon kiehtovuus pitää lahjakkuudet lajin parissa.

– Mä luotan meidän lajiin niin paljon, Laiho toteaa.

Finni puolestaan kokee, että urheilutoimijat ovat yhteisellä asialla yli lajirajojen.

– Esimerkiksi jos Eemil Helander päättää valita maastohiihdon päälajiksi eikä kestävyysjuoksua, niin mä koen, että on pelkästään hienoa, jos JKU on pystynyt auttamaan häntä matkalla, Finni ottaa esimerkiksi kahdessa lajissa nuorten Suomen mestaruuksia keräilevän huippulahjakkuuden.