"Pokaalista pelataan, mutta se ei ole mikään huutoäänestys" – tässä ovat Happeen ensi kauden pelaajat

Happee julkisti joukkueensa Salibandyliigaan ensi kaudeksi. Mika Kohonen uskoo, että Happeella on mahdollisuudet edetä jopa mestaruuteen asti. Viime kaudella joukkue jäi puolivälieriin.

– En olisi lähtenyt mukaan, jos en uskoisi, että pystyttäisiin voittamaan. Alan olla vähän liian vanha semmoiseen kehityskaarihommaan. Siinä ei ole mitään väärää, mutta mulle se ei enää sovi. Pokaalista pelataan, mutta se ei ole mikään huutoäänestys, Kohonen julistaa.

Viime kaudella Suomen salibandykenttiä hallitsi Tampereen Classic, joka voitti Suomen mestaruuden lisäksi seurajoukkueiden Champions Cupin.

Tutut pelaajat

Happeen pelaajarunko koostuu tutuista pelaajista. Salibandyliigan viime kauden pistekuningas Peter Kotilaisen jatko seurassa varmistui jo keväällä. Kesän kuluessa joukkue on haalinut muutamia lisävahvistuksia.

– Kovin nimi on varmaan Lankisen Iiro, joka hankittiin Kuopiosta Welhoista tänne. Hän on taatusti ykkösäijiä puolustuksessa. Lisäksi Jokisen Johannes tuli takaisin. Myös Rautiaisen Juha on uusi tuttavuus. Meillä on vahva luotto, että nämä uudet pelaajat kantavat vastuunsa joukkueessa, Happeen manageri Petri Kauko kommentoi.

Joukkue hyvässä kunnossa

Kohonen liittyi joukkueen harjoitusvahvuuteen alkuviikosta.

– Hyvässä kunnossa näytti joukkue olevan. Kyllä siellä kovaa mentiin, 42-vuotias ikänestori vakuuttaa.

Kohonen on pelannut suurimman osan urastaan keskushyökkääjänä, mutta viime kauden hän pelasi sekä Happeessa että maajoukkueessa puolustajana.

– Ihan sama, olenko sentteri vai pakki, kaikki menee. Katsotaan, mitä valmentajat haluavat ja mitä joukkue tarvitsee, Kohonen myhäilee.

Happee avaa kautensa vierasottelulla Kuopion Welhoja vastaan lauantaina 21. syyskuuta. Kotiavaus on edessä 28. syyskuuta, jolloin Happee kohtaa Seinäjoen Peliveljet. Ottelu pelataan Hippoksen jäähallissa.