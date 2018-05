Polara matkaa Elitloppetiin: "Kunto ei ole ainakaan huonompi kuin viime vuonna"

Ravimaailman katseet kohdistuvat viikonvaihteessa Tukholmaan. Solvallassa juostaan lämminveristen sprintterikilpailu Elitloppet, jossa on mukana kaksi suomalaisten omistamaa hevosta, Nadal Broline ja Pastore Bob. Kylmäveriset kisaavat Elitkampenissa. Polara ja Pikkukahveli ovat kilpailun suomenhevoset.

Petäjävetisen Antti Tupamäen Polara valloitti viime vuonna Solvallan ja jätti pelätyt norjalaiset ja ruotsalaiset taakseen. Tänä vuonna Polara kuuluu kilpailun suosikkeihin.

– Polaran valmistautuminen on sujunut hyvin. Vermon voiton jälkeen se on treenannut normaalisti, ja kaikki on kunnossa. Lähtöpaikka on ulkoradoilla, mutta minulla on hyvät odotukset menestymisen suhteen. Kunto ei ainakaan ole huonompi kuin viime vuonna, Tupamäki vakuuttaa.

Reijo Heiskasen Pikkukahveli on ensi kertaa Solvallassa.

– Takarivin lähtöpaikka ei haittaa, jos kärkihevoset vetävät kovaa. Toivotaan, että Pikkukahveli menee ravia koko matkan, sanoo Heiskanen, joka muistaa Vieskerin uskomattomat voitot Elitkampenista 90-luvulla. Voittaja palkitaan 300 000 kruunulla.

Ranskalainen suosikki

Elitloppetin suosikki tulee Ranskasta. Se on maailman parhaaksi sanottu Bold Eagle. Ori sävähdytti viime vuonna karsintalähdössä huipputuloksella 08,4a, mutta kiri ei enää kantanut finaalissa. Nyt Franck Nivard ajaa varmasti niin, että voimia jää myös finaaliin. Ruotsalaisten suuri toivo Propulsion juoksee toisessa karsintalähdössä. Valmentaja Daniel Redén on luottavainen ennen kilpailua.

– Kaikki valmistelut ovat sujuneet hyvin, ja Propulsion on saanut treenata terveenä.

Onkel Invest Oy:n omistama Nadal Broline ja Kari Lähdekorven Pastore Bob haastavat Propulsionin. Reijo Liljendahlin valmentama Nadal Broline aloitti kautensa kirimällä voittoon Åbyssä. Pastore Bob puolestaan kävi Vermossa voittamassa Finlandia-ajon. Kummastakin karsintalähdöstä neljä parasta jatkaa finaalin, jonka voittaja palkitaan kolmella miljoonalla kruunulla.

Elitkampen ja Elitloppet juostaan sunnuntaina. Solvallan ravijuhla alkaa jo perjantaina. Lauantaina ajetaan tasokkaat V75-finaalit. Suomesta Tukholmaan matkaa 26 hevosta ja tuhansia ravituristeja.