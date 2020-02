Polara pudotti Ellin Sisun toiseksi

Keskisuomalaiset ravurit olivat pääosissa Vermon radalla ajetussa kylmäveristen avoimessa 2120 metrin ryhmässä, sillä ne ottivat kaksoisvoiton. Petäjäveteläisruuna Polara nappasi suosikkina 7000 euron ykkösrahat ja Hankasalmelta saapunut Ellin Sisu piti sitä lukuun ottamatta muut takanaan.

Polaran edellinen voitto oli irronnut elokuun alkupuolella Ylivieskassa, missä se oli paras Ruunaruhtinas-kilpailun toisella osamatkalla ja vei samalla myös kokonaiskisan nimiinsä. Sen jälkeen ehti olla kahdeksan starttia ilman kaksarisijoitusta ennen tuoretta ykkössijaa.



– Kyllähän sitä on nyt tyytyväinen oltava. Hevonen oli viime vuonna pitkään nuivea eikä antanut itsestään parasta. Tuntui, mikä tässä on. Ainakin limaisuutta oli pikkuisen, mutta nyt ruuna palautuu ja kaikki on hyvin, Antti Tupamäki iloitsi.

Polara pääsi kiihdyttämään sisäradalta, mutta viereltä lähtenyt Ellin Sisu oli lähtöauton irrottua nopeampi.



– Tämäkin lähti hyvin, mutta Ellin Sisu lähti vielä paljon kovempaa. Vähän teki sitten mieli ajaa selästäkin, kun on pitkä kausi edessä. Se ei siten haittaisi. Kun hevonen oli toisaalta aika paljon pelattu ja oikein hyvän tuntuinen, annettiin mennä, Antti Tupamäki perusteli ajokkinsa kääntämistä toisen radan jonon veturiksi.

– Tämä ei ole oikein ikinä kaihtanut paikkaa johtavan rinnalla, jos se

vaan on yhtään kohdillaan.



Viimeisellä takasuoralla ohjastajan mukaan oli jo alkanut tuntua siltä, että Polara pääsee ilman muuta ohi. Kun Ellin Sisu innostui vastaamaan, ratkaisu jäi loppusuoralle.



– Molemmat kampesivat pikkuisen ulos päin ja Ellin Sisu sisäradalla vielä

hieman enemmän. Siinä ehkä hukkui vauhtia, mutta tämä vaan runttasi

rehdisti ohi



Myös Ellin Sisun taustajoukot olivat oikein tyytyväisiä, sillä sekä henkisistä että ravillisista ongelmista kärsineellä hevosella oli alla seitsemän starttia, joissa se ei ollut yltänyt minkäänlaisille rahasijoille. Miinusmerkki tuli ohjastajan kohdalle, sillä Ari Moilanen sai 126 euron sakon sääntöjen vastaisen kaista-ajon vuoksi.

TOTO75 LÄHTÖ LÄHDÖLTÄ:

Lähtö 1

Nro 1 Polara: Käänsi johtaneen kupeelta kilpailun edukseen. Antti Tupamäen mukaan tähtäimessä ovat kotimaan suurimmat kilpailut sekä

Tukholman ja Oslon kisamatkat. Eniten pelattu, 43,44 %. Rivin arvo 0,23 euroa.



Lähtö 2

Nro 12 Qvidja´s First: Aloitti 2620 metrin ryhmässä takamatkalta startanneena viidennessä parissa ulkona ja pääsi viimeisellä takasuoralla johtoon, minkä jälkeen jatkoi ylioimaiseen voittoon.

– Vauhti tuntui koko ajan rauhalliselta. Ajattelin, että kyllä tämän pitäisi jaksaa mennä, joten annetaan polkea, Pekka Korpi kertasi.

Eniten pelattu, 35,24 %. Rivin arvo 0,70 euroa.



Lähtö 3

Nro 5 Prada Nights: Oli keulasta uhkaajia vailla.

– Hevonen oli pruuvistartissa niin hyvä, että ajattelin ajaa kärkipaikalta, Olli

Koivunen perusteli taktiikkaansa.

Toiseksi pelatuin, 25,28 %. Rivin arvo 2,31 euroa.



Lähtö 4

Nro 3 Donato E.: Piti toiset takanaan. -Kun viimeinen 700 metriä alkoi, lähdettiin kiihdyttämään ja sitten tultiin ihan juosten, Tommi Kylliäinen mainitsi. Kolmanneksi pelatuin, 16,26 %. Rivin arvo 10,43 euroa.



Lähtö 5

Nro 2 Wutan: Laskeutui lyhyessä ryhmässä puolen kierroksen jälkeen keulahevosen rinnalle.

– Kakkosrata oli lähteä, mutta nopeus ei riittänyt. Sitten päätin, että annetaan hevoselle mahdollisuus, kun uskoin, että tämä jaksaa mennä, Tapio Perttunen selvitti.

Kolmanneksi pelatuin, 12,84 %. Rivin arvo 52,85 euroa.



Lähtö 6

Nro 3 T.Rex: Haki ensimmäisen kaarteen jälkeen piikkipaikan.

– Siitä oli sitten helppo ajaa, Iikka Nurmonen tiivisti.

Kohteiden pelatuin, 77,78 %. Rivin arvo 60,15 euroa.



Lähtö 7

Nro 2 Ekin Toive: Sai johtaneen perästä tilaa ja ehti juuri ennen maalilinjaa ensimmäiseksi.

– Meinasin vaan, jos jaksaisi totossa maaliin, uransa ensimmäisen kyseisen tason voiton ohjastanut Timo Heikkinen mainitsi.

Kahdeksanneksi pelatuin, 1,31 %. Rivin arvo 1959,71 euroa.