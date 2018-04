Polara täytti Toto76:ssa odotukset

Petäjävedeltä Seinäjoen Toto76-raveihin matkustanut Polara oli suursuosikkina odotusten mukainen. Kahdeksanvuotiaan ruunan tämän kauden kolmas voitto palkittiin kymppitonnilla. Aiemmat olivat irronneet maaliskuun alkupuolella ensin Joensuussa ja viikkoa myöhemmin Vermossa.

– Voitto oli varma, mutta hevonen oli jonkun verran vasemmalla ohjalla, kun on ajettu tiukkaan kilpaa. Varoja olisi ollut aika paljon, mutta siihen vähän hukkui vauhti. Palloja ei tarvinnut nykäistä, Antti Tupamäki ruoti.

Peliprosentit olivat Polaran kohdalla lähes 63. Etukäteen epävarmuutta aiheutti lähinnä lähtökiihdytys, mutta se sujui ongelmitta.

– En ihan täysillä satsannut. Sen verran vaan, että Siirin Älli pysyy ulkopuolella.

Vitosradalta startannut Polara eteni jo alkumatkalla kärkeen. Juuri Siirin Älli oli vastustajista ainoa, jonka oletettiin antavan jonkunlaista haastetta. Se hakeutui sisäradalle toiseksi, minne jäi pussiin, kun tallikaverina toisen radan jonoa vetänyt Josveis sulki kiriväylän.

– Ajattelin, että aika paljon pystytään pussittamaan Siirin Älliä. Sehän tässä oli pahin vastus.

Antti Tupamäki ohjasti poikkeuksellisesti mustassa ajopuserossa. Hän oli joutunut hankkimaan sen varusteautosta, sillä varsinaisessa kesätakissa oli vetoketju rikki.

Näköpiirissä alkaa siintää viiden viikon päästä Tukholmassa ajettava Elitkampen. Viime keväisen voiton puolustaminen on mielessä.

– Se kiinnostaa, sillä hevonen on kunnossa. Ei voi sanoa, että ihan parhaimmillaan, mutta ei paljon puutukaan.

Pääkilpailuna ravattiin isäntäkaupungin nimeä kantava Race-lähtö. Siitä matkasivat 70000 euron ykkösrahat Ruotsiin, kun Örjan Kihlströmin ajama Call Me Keepar irtosi johtaneen Midnight Hourin kupeelta parhaimmaksi.

Suomalaiset eivät yltäneet totokolmikkoon.

TOTO76 lähtö lähdöltä:

Lähtö 1, nro 7 Callela Lisbeth: Piti neljävuotiaiden tammojen sarjassa toiset takanaan. -Kun pääsimme keulapaikalle, kaikki oli sen jälkeen helppoa. Näin ollen voitto tuli hyvällä tyylillä, Ari Moilanen vahvisti.

Eniten pelattu, 60,55 %. Rivin arvo 0,20 euroa.

Lähtö 2, nro 6 Victor Quo Vadis: Tuli lyhyessä ryhmässä toisesta parista ulkoa. -Puhuttiin, että nyt ajetaan jenkkikärryistä. Minun mielestä siitä tuli puuttuvat pari metriä, jotta saatiin voittomarginaali pidettyä, Santtu Raitala arvioi. Kolmanneksi pelatuin, 12,75 %. Rivin arvo 0,80 euroa.

Lähtö 3, nro 5 Polara: Johti loppuun saakka. -Vasenohjaisuus pitäisi saada pois, Antti Tupamäki mainitsi. Kohteiden pelatuin, 62,94 %. Rivin arvo 1,30 euroa.

Lähtö 4, nro 4 Myrskyn Tuuli: Käänsi 2600 metrin tasoituksen päätössatasella edukseen. -Saatiin hyvä juoksu. Kun keula vielä ajoi välillä vähän reipasta, se helpotti meidän tulemista, Jarmo Saarela perusteli megayllätystä. Viidenneksitoista pelatuin, 0,25 %. Rivin arvo

630,40 euroa.

Lähtö 5, nro 16 Victory Bonsai: Iivo Niskasen osaomistama ori kipusi

3100 metrin tasoituksessa hänniltä. -Tiesin jo ennakkoon, että on hankala tulla. Kun hevonen on riittävän hyvä, kaikki on mahdollista, Marko Hakkarainen kehaisi. Viidenneksi pelatuin, 7,25 %. Rivin arvo

1553,20 euroa.

Lähtö 6, nro 4 Virginia Grif: Neljävuotias italialaisvieras pääsi kirimään avoimen luokan tammojen lähdössä johtaneen takaa parhaimmaksi.

–Oli paljon voimia, Alessandro Gocciadoro tiivisti terävän spurtin jälkeen. Kolmanneksi pelatuin, 15,01 %. Rivin arvo 8424,10 euroa.

Lähtö 7, nro 5 Call Me Keeper: Käänsi keulahevosen kupeelta kilpailun eleettömästi edukseen. Örjan Kihlströmin mukaan ei jäänyt epäselvyyttä lähdön parhaimmasta hevosesta. Eniten pelattu, 30,92 %. Rivin arvo 12637,60 euroa.